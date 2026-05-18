Diosdado Cabello: Alex Saab tenía una cédula de identidad falsa y no era ciudadano venezolano

El ministro de relaciones interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, dio declaraciones este lunes 18 de mayo sobre la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, realizada hace dos días, y explicó que la cédula de identidad que él presentaba era un documento fraudulento.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Cabello también resaltó declaraciones del abogado de Alex Saab, donde hablaba de “relaciones y acuerdos con organismos de inteligencia estadounidense no cumplidos” por Alex Saab. Informó que Saab fue deportado a Estados Unidos “porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela Y que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”.

También señaló Cabello que “hubo una cantidad de fraudes al Estado venezolano que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela”.

Estas son las declaraciones textuales del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello:

Con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Saab, ciudadano colombiano Alex Saab. Quiero aclarar, comenzar por ahí este tema.

Alex Saab no es venezolano. No lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal.

No tiene ningún tipo de de sustento dentro del SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela. Tiene una fecha de de emisión del documento supuestamente del 2004. Para que quede más o menos claro, saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela. Y él se presentó con una cédula fraudulenta, y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos, se hizo una investigación detallada: no hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela.

No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero.

El artículo 271 de nuestra Constitución dice: “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”. Está en nuestra Constitución. No podemos negarnos al tema de la extradición de un ciudadano extranjero que está investigado por esos delitos.

Ahora, el que alguna persona, y es el argumento que algunos sectores opositores, que extrañamente hoy defienden a a Alex Saab. Bueno, que revisen la decisión del Estado venezolano: está apegada a estricto derecho. Apegada a estricto derecho.

Y pueden revisar también las declaraciones del abogado de Alex Saab, donde hablaba de relaciones y de acuerdos con organismos de inteligencia estadounidense no cumplidos por Alex Saab. Ya eso es un problema que tendrá él que aclarar. Nosotros sometimos y fue deportado. ¿Por qué hacia allá? Porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela. La razón fundamental. Y que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí.

Ahora, quiero dejar constancia que no es venezolano. No es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano. Así como ha habido personas que han tenido acceso a una cédula fraudulenta de Venezuela y los presentan como venezolanos.

Hace poco nosotros expulsamos de aquí a Panamá, a una persona señalada por un atentado en un avión en Panamá. La persona hizo el atentado, 19 muertos en un avión, y entró a Venezuela con un nombre distinto desde Ecuador. Y aquí solicitó una cédula venezolana, como cualquier ciudadano con ese nombre distinto. Cuando nosotros hicimos la investigación, lo entregamos a Panamá. ¿Por qué? Porque no cumplía con lo establecido. Quiere decir que el delito lo cometió antes de tener una cédula venezolana. Y fue entregado. Nadie dice nada de ese caso.

Nosotros hicimos lo que está en la ley, lo que está en la Constitución y ratifico, porque tengo información precisa, que esa persona no cumplía con ningún requisito para ser venezolano ni cumplió ante el SAIME.

Es más, cuando a alguien se le da la cédula venezolana, ¿qué es lo primero que se aprende? ¡El número! Algún día presentaremos, mejor dicho. Cuando se le preguntó el número de cédula, dijo: “No me acuerdo”. ¿Cuál es su número de cédula? “No me acuerdo”. ¿Dónde lo sacó? “No me acuerdo”. ¿Quién le entregó la cédula? “No me acuerdo”.

Eso está documentado. Porque sabíamos que iba a haber cosas de estas. Y a a raíz de eso, bueno, hubo una cantidad de fraudes al Estado venezolano que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela. Y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo.