El Museo de Ciencias inaugurará exposición con tecnología lítica y un esqueleto de tigre dientes de sable

Este viernes 29 de mayo, a las 5:00 de la tarde, el Museo de Ciencias inaugura una nueva muestra de su colección emblemática “Tigre dientes de sable, ornamentos del pasado y tecnología lítica”. El evento se realizará en el espacio Lucernario, ubicado en la planta alta del edificio histórico de la institución. Esta exhibición permanente está organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura junto a la Fundación Museos Nacionales, y se estima que permanezca abierta al público durante un año completo.



La exposición se inspira en los antiguos gabinetes de curiosidades para mostrar el valioso patrimonio arqueológico y paleontológico que custodia el museo. La gran atracción de la sala es un esqueleto completo de un tigre dientes de sable proveniente del Rancho La Brea. Junto a este gran depredador del pasado, el público podrá apreciar un compendio de 95 piezas y artefactos fabricados por los pueblos ancestrales que habitaron la región central y los andes venezolanos.

Entre los objetos arqueológicos destacan 68 muestras líticas (artefactos que se producen mediante la talla de roca) que revelan una tecnología altamente desarrollada para la época. Estas piedras se exponen en series especiales para que los visitantes puedan observar cada etapa de su transformación hasta convertirse en una punta de flecha final. También se exhiben 27 ornamentos corporales hechos de hueso, piedra y concha, los cuales eran elementos comunes en el entorno de las comunidades del pasado.

Los textos de la sala organizan la muestra en cinco temas principales que explican la vida y las creencias de estos pueblos. El recorrido abarca desde el arte de la fabricación antigua y el uso de objetos estéticos para la conexión espiritual, hasta los secretos de los adornos en los ritos funerarios andinos. De igual forma, se analiza el intercambio comercial entre la costa y la montaña a través de piezas de 1.500 años de antigüedad, así como el uso de restos óseos como talismanes vinculados a deidades naturales.

La finalidad de este espacio es socializar el acervo cultural heredado de los primeros pobladores del territorio nacional y reconocer la identidad venezolana a través de su tecnología e historia. Al mismo tiempo, la presentación de especies desaparecidas y del legado de culturas antiguas invita a los visitantes a reflexionar sobre el carácter transitorio de la vida humana en el planeta, para contribuir a una mejor valoración del patrimonio histórico.