Realizarán Caminata+Cultura 5k este domingo para celebrar el Día Internacional de los Museos 🗓

Caracas tendrá la oportunidad de celebrar el Día Internacional de los Museos con una experiencia que combina la actividad física grupal y la visita a los más representativos centros de exhibición artística de la capital venezolana. Se trata de la actividad “Vamos a los Museos Caminata + Cultura 5k”, convocada para este domingo 24 de mayo, desde las 7:30 de la mañana.



Texto y Fotos: Prensa FMN

Este recorrido lo encabezará el reconocido arquitecto Martín Padrón, quien compartirá detalles históricos y aspectos anecdotarios vinculados a cada espacio. Se trata de una caminata de ritmo suave que combina la actividad física con paradas educativas, muestras artísticas y manifestaciones artísticas en los espacios patrimoniales más emblemáticos del centro y eje cultural de la capital.

Ruta y estaciones del recorrido

La jornada, de carácter gratuito, se iniciará en la Casa Museo Arturo Michelena, ubicada en la parroquia La Pastora. Los participantes podrán gozar de una visita guiada, presentación musical e hidratación.

Entre los museos y espacios de interés cultural que los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar, se cuentan:

Museo José Gregorio Hernández: recorrido por su espacio arqueológico y degustación gastronómica.

Ruta histórica Bulevar Panteón / Tienda Red de Arte Plaza Bolívar: degustación de dulcería tradicional y recarga de hidratación.

Museo de Caracas (Palacio Municipal): visita guiada a la “Sala Boggio” y degustación gastronómica.

Museo Nacional de Arquitectura “Juan Pedro Posani”: espectáculo de danza aérea y degustación de bebidas.

El Encuentro Café MEDI: presentación de DJ, brindis con agua de flor de Jamaica, charla especializada sobre café de origen y punto de hidratación.

Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez: acceso y visita a la cámara de cromosaturación.

El trayecto patrimonial continuará su periplo hacia el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes, para culminar en la Galería de Arte Nacional.

A lo largo de todo el trayecto, los asistentes disfrutarán de la animación de pasacalles, diversas manifestaciones artísticas y la entrega de detalles y recuerdos institucionales en cada uno de los museos visitados.

Inscripciones abiertas

Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Museos Nacionales, la Fundación Museos de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Instituto Marca País Venezuela, con el fin de promover el patrimonio, fomentar la cultura, en combinación con la actividad física participativa y vinculante a la experiencia vital capitalina.

El desarrollo de “Vamos a los Museos Caminata + Cultura 5k” está concebido para el disfrute de familias, creadores de contenido, fotógrafos, artesanos, cultores y público general. Las personas interesadas en asegurar su participación en esta ruta patrimonial deben llenar un formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/HxxpwU6uL3kxZihb7