Inscritos en la “Caminata + Cultura 5K” deben retirar brazalete distintivo este sábado en la GAN

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Los inscritos en la actividad “Vamos a los Museos: Caminata + Cultura 5K deben usar un brazalete distintivo, cuyo retiro sin excepción se efectuará este sábado 23 de mayo en la Galería de Arte Nacional (GAN), en la avenida México, a partir de las 10:00 de la mañana.

Texto y foto: FMN

El brazalete funcionará como el pase oficial exclusivo para disfrutar de toda la experiencia cultural y deportiva prevista para la caminata, convocada para este domingo 24 de mayo desde las 7:30 de la mañana. En dicha jornada se brindará acceso gratuito a hidratación, entrega de souvenirs y degustaciones gastronómicas.

En la entrega del distintivo estarán presentes los organizadores de la caminata para atender cualquier inquietud sobre el evento. Asimismo, en la GAN se podrá disfrutar de una expoventa, talleres y otras actividades previstas para el disfrute de los asistentes.

Esta actividad marca la celebración del Día Internacional de los Museos con una experiencia diferente, vivencial, protagónica y gratuita. El evento combina una ruta de 5k con un recorrido por museos y sitios de interés cultural capitalino, guiado por el arquitecto Martín Padrón. Partirá de la Casa Museo Arturo Michelena, en la parroquia La Pastora, y concluirá en la GAN, en la avenida México.

Dispositivo de seguridad ciudadana

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, autoridades se reunieron para revisar los mecanismos que preservarán el sano esparcimiento, la integridad física y el orden vial durante el evento que tendrá lugar este domingo.

En el encuentro participaron representantes de los museos, organizadores de la caminata cultural y autoridades de diversos organismos de seguridad ciudadana, así como de Protección Civil y Bomberos de Caracas.

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Publicado por Angie Vélez

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