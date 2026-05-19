Promueven debate sobre el rol de bibliotecas y museos en la cultura de paz

Expertos analizaron en Caracas el rol de las bibliotecas y museos como espacios que van más allá de su función tradicional de consulta o exhibición, para convertirse en entornos de encuentro, diálogo y convivencia, en una jornada inscrita en la programación diseñada por el Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo.



La conferencia efectuada en la Galería de Arte Nacional (GAN), llamada “Bibliotecas y museos como espacios para la Cultura de paz”, tuvo como objetivo demostrar que estos recintos pueden consolidarse como escenarios claves para fortalecer la comunidad y la ciudadanía cultural.

Al respecto, Johan Rojas, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos en Venezuela, destacó que los museos ya no son solo custodios del pasado, sino puentes vivos para el encuentro, espacios de paz y refugios donde la diversidad cultural conecta y fortalece a la sociedad.

Sostuvo que los museos “son espacios para la paz, el encuentro, la inclusión y la diversidad. Sin lugar a dudas, esta actividad es propicia para concienciar acerca del rol que cumplen los museos y las bibliotecas en esta dinámica actual”.

En la conferencia participó María Andreína Castellano, directora de procesos museológicos de la GAN, y Mariana González, directora de Dekonos Ecuador, quienes abordaron la teoría de Ray Oldenburg, quien planteó el concepto del “tercer lugar” para estudiar la interacción social en espacios públicos, como los propios museos y bibliotecas.

“La teoría de Ray Oldenburg plantea que estas instituciones pueden responder a problemáticas actuales como el aislamiento social y la fragmentación comunitaria, ofreciendo espacios accesibles donde las personas puedan interactuar, aprender y construir sentido de pertenencia”, indicaron las ponentes de la actividad.

Jocelyn Lugo, jefa especialista de la Fundación Museos Nacionales (FMN), indicó que este tipo de encuentros ayudan a demostrar fehacientemente los indicadores y el impacto cultural que siempre han tenido los museos y las bibliotecas para la sociedad.

Al respecto, tomó como referencia la Biblioteca de Alejandría, que cuenta aproximadamente “con 132 departamentos y seis espacios expositivos, pero hay uno muy especial porque se dedica al diálogo intercultural”.

Lugo también destacó el hito que representó para la FMN la materialización del I Salón Nacional de Arte Elsa Morales, que registró 120 actividades —entre talleres, ponencias, visitas guiadas y el programa educativo “El museo va a tu escuela”—, registrando 117.000 beneficiados con estas actividades. “Esto demuestra la vocación y compromiso de nuestros trabajadores, así como, la conexión intercultural que nos atañe”, enfatizó Lugo.

De acuerdo a las cifras ofrecidas por la jefa interinstitucional de la FMN, a partir de un estudio demográfico de la zona central de Venezuela en 2025, el Salón Nacional de Arte Elsa Morales abordó culturalmente al 2.3% de la población de esa región del país.