Museo Cruz-Diez inauguró “Primer Plano: Interpretaciones del color”, una experiencia sensorial de Maricarmen Paz

La exposición “Primer Plano: Interpretaciones del color”, de la artista Maricarmen Paz, fue inaugurada este jueves 30 de abril en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI), ubicado en la avenida Bolívar de Caracas.

Texto: Enyeli González / Fotos: Juan Lacruz

Mary Pemjean, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), y Leonel González, director del MEDI, encabezaron el acto inaugural de la muestra que ofrece un recorrido reflexivo sobre el color, abordándolo no solo como un fenómeno físico, sino como una experiencia sensorial y emocional.

Pemjean destacó la relevancia de esta exhibición en el contexto actual del país y vinculó esta propuesta estética con la construcción de un mensaje de armonía: “Hoy, justamente, venimos de actividades en la calle para construir la paz. Qué bonito encontrarse en este museo de la luz y el color con la belleza artística que nos trae Maricarmen; una luz que se mezcla con nuestra naturaleza y la belleza de nuestras flores”, expresó la también presidenta de la Fundación Museos Nacionales.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la FMN de acompañar a los creadores nacionales y exhortó a que el impacto de la muestra trascienda la apertura. “Que este sea un regalo para el pueblo venezolano; que no nos quedemos solos en este acto, sino que sea un proceso que nos lleve a invitar a otros a disfrutar de la obra y a soñar”.

Por su parte, Maricarmen Paz explicó que esta propuesta contemporánea, que incluye el uso de luz neón Flex, consta de 25 obras que exploran la relación entre la naturaleza y la percepción.

Inspirándose en las teorías filosóficas de Merleau-Ponty, la artista busca transformar lo cotidiano en un diálogo íntimo entre la pieza y el espectador.

En ese sentido, la exhibición propone al visitante dejar de lado la visión meramente decorativa del arte para sumergirse en una narrativa de texturas y sentimientos. Al conectar con la herencia de las vanguardias artísticas, “Primer Plano” invita al público a ser parte esencial del juego óptico para redescubrir el color como el elemento fundamental y comprender el entorno.

Finalmente, Leonel González invitó al público general a visitar las instalaciones y disfrutar de la oferta expositiva del recinto. Recordó que el MEDI se encuentra abierto de martes a domingo, desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.