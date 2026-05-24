Más de 1.500 personas celebraron el Día de los Museos con la Caminata + Cultura 5K

Con una masiva asistencia de más de 1.500 personas, este domingo 24 de mayo se llevó a cabo la actividad “Vamos a los Museos: Caminata + Cultura 5K” para celebrar el Día Internacional de los Museos. El evento, que integró ejercicio de bajo impacto, charlas educativas y manifestaciones tradicionales como las Burriquitas de Venezuela, los zancos y el Calipso de El Callao, unió a infantes jóvenes y adultos mayores en un recorrido por diversos espacios de interés cultural presentes en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Roiner Ross y Mónica Sánchez)

Esta inédita iniciativa fue impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y la Fundación Museos Nacionales (FMN), con el apoyo de la Alcaldía de Caracas y el Instituto Marca País.

El recorrido estuvo guiado por el arquitecto Martín Padrón, quien calificó la jornada como una oportunidad idónea para “develar los secretos de la ciudad y reconocer el potencial de su historia urbana, política y social”, además que invita a detener la mirada en la riqueza histórica de la cotidianidad caraqueña.

Por su parte, el dramaturgo y actor José Gregorio Cabello catalogó la caminata como un “hecho trascendental” que logró congregar a creadores consagrados con jóvenes artistas circenses.

Asimismo, Efraín Rojas, director del Museo Alejandro Otero (MAO), destacó que la actividad cumplió con la meta de la Fundación de Museos Nacionales de unir cultura y deporte. Aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a visitar el MAO, que acaba de inaugurar la exposición colectiva internacional “Visiones Americanas”, la muestra “Prismas Colectivos” (homenaje a Cándido Millán) y la obra de Evelio Giusseppi, en su horario habitual de martes a domingo.

Los asistentes también celebraron la jornada como un espacio de reencuentro familiar. Participantes como Gladys Josefina Madriz la calificaron de “extraordinaria” al permitirle conocer estos espacios por primera vez, mientras que Rosaura Kempo valoró la excelente organización del paseo.

Próximas rutas temáticas

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó que el evento permitió a la ciudadanía reencontrarse con obras de maestros fundamentales como Armando Reverón, Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, en lo que fue una ruptura de barreras conceptuales: “Se logró ese sortilegio y ese bálsamo que generan las expresiones artísticas”.

Cazal invitó a los comunicadores sociales a promover la agenda cultural e iniciativas como esta caminata cultural por los museos y anunció que, tras el éxito de este circuito, ya se planifican nuevas rutas temáticas (como, por ejemplo, el circuito de las casas de escritores) en articulación con los ministerios de Turismo y Deporte, y el instituto Marca País.

Finalmente, Mary Pemjean, presidenta de la FMN y viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, detalló que la ruta articuló de forma inédita los espacios nacionales con los municipales. Pemjean agradeció el respaldo de Marca País, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Misión Cultura y aliados privados como Avanta, enfatizando el valor de estas alianzas para aportar a la paz y la unidad del país.

En total, el circuito abarcó nueve recintos históricos y artísticos. Comenzó en la Casa Museo Arturo Michelena de La Pastora, donde el público fue recibido con música en vivo y visitas guiadas, y transitó por espacios como el Museo José Gregorio Hernández, el Museo de Caracas (Concejo Municipal), el Museo Nacional de Arquitectura, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de Ciencias, el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional (GAN), donde se realizó el gran cierre. Durante el trayecto, los participantes disfrutaron de catas de café de origen, gastronomía, danza y la experiencia sensorial en la cámara de cromosaturación del Museo Cruz-Diez.