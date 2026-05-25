Alba Ciudad 96.3 FM llevó el pulso de la “Caminata + Cultura 5K” a toda Caracas

En el marco del Día Internacional de los Museos, cuya celebración mundial tuvo lugar el 18 de mayo bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, Caracas vivió el pasado domingo 24 de mayo una jornada que fusionó ejercicio, patrimonio y comunidad. La “Caminata + Cultura 5K: Vamos a los Museos” reunió a más de 1.500 personas inscritas —y muchas más que se sumaron durante el recorrido— en una travesía de 5 kilómetros que partió desde la histórica Casa Museo Arturo Michelena, en la parroquia La Pastora, y culminó en la Galería de Arte Nacional (GAN) .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos)

Entrevistas: Paola Pertuz, Jorge Pinillos, Angie Vélez, Rocio Cazal, Dayon Moiz / Fotos: Luigino Bracci

La fiesta artística más grande de Caracas se vivió a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra emisora cultural acompañó de principio a fin cada tramo de la caminata con una transmisión especial en vivo, conectando el recorrido desde su inicio y de forma simultánea desde nuestro stand físico ubicado en la GAN, llevando a todos los oyentes el pulso de esta celebración patrimonial.

Periodismo cultural desde el corazón de la GAN

El despliegue en la Galería de Arte Nacional arrancó de la mano de nuestros periodistas Paola Pertuz y Jorge Pinillos, encargados de dar inicio a esta cobertura especial. A las entrevistas en nuestro stand se sumaron también nuestras queridas periodistas Rocío Cazal y Dayon Moiz, quienes mantuvieron informada a la audiencia sobre cada detalle de la jornada.

La caminata, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, contó con la guía del reconocido arquitecto Martín Padrón. Durante el trayecto, los asistentes recorrieron nueve museos e instituciones culturales, incluyendo el Museo José Gregorio Hernández, el Museo de Caracas (Palacio Municipal), el Museo Nacional de Arquitectura, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (MACC), el Museo de Ciencias, el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional, donde se realizó el gran cierre .

Alba Ciudad estuvo presente en todo el recorrido

Durante el recorrido de la caminata 5K + Cultura, la periodista Angie Vélez se destacó por su participación activa y cercana, recogiendo de primera mano las impresiones de los participantes. Con teléfono en mano y una actitud empática, Veléz no solo se sumó al ritmo del evento, sino que logró captar las voces más relevantes del mismo.

La viceministra Mary Penjeam destacó la importancia de integrar el deporte con las expresiones artísticas como motor de cohesión social, mientras que el ministro de Cultura, Raúl Cazal, subrayó que iniciativas como estas fortalecen la identidad nacional y acercan las políticas culturales a la ciudadanía. Asimismo, la periodista dio espacio a las opiniones del público participante, quienes coincidieron en valorar la jornada como una oportunidad única para ejercitarse mientras disfrutaban en familia de muestras culturales, música en vivo y ferias de arte. La cobertura de Angie Valéz permitió, así, construir un relato fresco, humano y multidimensional del evento.

Personalidades de la cultura pasaron por nuestros micrófonos

Durante la cobertura especial, nuestros micrófonos recibieron a grandes invitados que compartieron detalles del quehacer cultural venezolano. Estas fueron las voces que nos acompañaron:

Zacarías García — Director general del IARTES y del Museo de Bellas Artes

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El profesor Zacarías García, quien además de dirigir el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES) se desempeña como director del Museo de Bellas Artes (MBA) desde mayo de 2018 , calificó la caminata “Cultura 5K” como una “novedad sin precedentes” y un rotundo éxito. García, reconocido artista plástico, grabador y docente con más de cinco décadas de trayectoria , resaltó que la iniciativa logró convocar a más de 1.500 personas inscritas para apropiarse del patrimonio cultural caraqueño. El director explicó que el IARTES —instancia del Ministerio de Cultura encargada de promover las artes de la imagen y el espacio, como la pintura, la fotografía, la escultura y las artes gráficas— se articula con los gabinetes culturales de los estados para dinamizar la vida cultural en todo el territorio nacional.

García aprovechó su intervención para detallar el valioso acervo que resguarda el Museo de Bellas Artes, el museo de artes plásticas más antiguo e importante de Venezuela . Destacó que la institución —cuya edificación fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y que reabrió sus puertas en 2024 tras una profunda restauración patrimonial — posee un perfil “enciclopédico” que abarca desde arte egipcio y cerámica china hasta una de las colecciones de arte latinoamericano más relevantes del continente. El director invitó a los caminantes a visitar las salas del MBA, donde actualmente se exhiben obras de maestros como Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, y adelantó que durante la jornada se realizaría una charla a cargo del arquitecto Enrique Vera sobre el legado de Villanueva, así como el sorteo de catálogos y publicaciones institucionales.

Rosa Raydán — Presidenta de la Cinemateca Nacional

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La presidenta de la Cinemateca Nacional, Rosa Raydán, se refirió a la exposición conmemorativa “Cinemateca Nacional: 60 años de memoria y movimiento”, instalada en la sala 7 del Museo de Bellas Artes (MBA). Raydán explicó que la muestra reúne más de 100 piezas históricas extraídas directamente del Archivo Fílmico, incluyendo afiches, fotografías, publicaciones, cintas en diversos formatos y objetos patrimoniales que recorren seis décadas de historia del cine venezolano. Destacó especialmente la selección fotográfica de Rafael Salvatore, titulada “Fijaciones de una foto fija”, que ofrece una mirada única al detrás de cámaras de la producción cinematográfica nacional.

Durante su intervención, Raydán recordó el hito fundacional del 4 de mayo de 1966, cuando la emblemática cineasta Margot Benacerraf inauguró la primera sala de la Cinemateca con la proyección de “Barbarroja” del director japonés Akira Kurosawa. “La Cinemateca es un punto de encuentro, de descubrimiento y una ventana hacia otros mundos y épocas. Queremos que lo siga siendo a través de un cine diferente, divertido, que continúe formando miradas y sensibilidades”, expresó Raydán, subrayando que la institución asumió desde sus inicios la militancia de defender un “cine vivo”. La exposición estará abierta al público durante tres meses, de miércoles a domingo en horario continuo, y contará con visitas guiadas dirigidas a escuelas, comunidades y público general, invitando a toda la ciudadanía a conocer este invaluable legado patrimonial de manera gratuita.

Humberto Castillo — Coordinador estratégico de la Cinemateca Nacional y curador de la exposición aniversario

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Humberto Castillo, coordinador general estratégico de la Fundación Cinemateca Nacional y curador de la exposición “Cinemateca Nacional: 60 años de memoria y movimiento”, inició su intervención recordando que la institución cumple seis décadas de vida el próximo 4 de mayo, fecha fundacional en la que Margot Benacerraf abrió las puertas de la primera sala con la proyección de “Barbarroja” de Akira Kurosawa.

Durante la transmisión especial de Alba Ciudad, Castillo compartió emocionado que lleva 35 años ininterrumpidos dedicados a la preservación del patrimonio audiovisual venezolano, una trayectoria que fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Cultura precisamente en el marco de esta celebración aniversario.

El también investigador describió la muestra instalada en la sala 7 del Museo de Bellas Artes como un recorrido único por la memoria fílmica del país, que incluye una selección de más de 100 piezas históricas entre las que destacan afiches diseñados por grandes maestros de la plástica nacional como Alirio Palacio, Santiago Pol y Alejandro Calzadilla, así como una importante colección fotográfica del maestro Rafael Salvatore titulada “Fijaciones de una foto fija” .

Castillo reveló detalles del invaluable acervo que resguarda el Archivo Fílmico de la Cinemateca, ubicado en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, donde se conservan desde equipos de proyección y moviolas hasta la película venezolana más antigua: una copia restaurada de “Don Leandro, el inefable”, producida por Lucas Manzano en 1918.

El coordinador estratégico aprovechó la ocasión para anunciar que, como parte del despliegue conmemorativo, se programarán 60 películas del cine nacional —entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes— que se exhibirán durante todo el año no solo en la sala del MBA, sino también en espacios de todo el país como parte del proceso de descentralización del cine.

“El cine nacional debe romper con los esquemas tradicionales. La Cinemateca tiene que expandirse, tiene que estar en las redes sociales, en la televisión, en las plataformas digitales y directamente en las comunidades”, aseveró Castillo, quien invitó a las escuelas, comunidades y público general a visitar la exposición que estará abierta durante tres meses, de miércoles a domingo, con visitas guiadas y actividades formativas para las nuevas generaciones

Ingrid Briceño — Jefa de Educación del Museo de Ciencias

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Ingrid Briceño, jefa del departamento de educación del Museo de Ciencias y una de las principales promotoras del programa nacional “El museo va a tu escuela“, conversó con Alba Ciudad sobre la importante labor que realiza esta institución adscrita a la Fundación Museos Nacionales. Briceño explicó que el programa, que se desarrolla en escuelas públicas y privadas de todo el país, busca fortalecer los contenidos curriculares a través del perfil museístico de cada ente.

En el caso específico del Museo de Ciencias, las actividades se enfocan en temáticas científicas como zoología, química y física, llevando a las aulas desde experimentos de “pociones químicas” —utilizando elementos cotidianos como vinagre, bicarbonato y colorantes— hasta exhibiciones de taxidermia de la colección didáctica, diseñada especialmente para que los niños puedan tocar y explorar. “Siempre está esa capacidad de asombro de los niños. Cuando llevamos los animales, su reacción, el brillo en sus ojos, es indescriptible”, destacó Briceño, quien señaló que muchos estudiantes, tras estas experiencias, manifiestan su deseo de estudiar biología, paleontología o química, sembrando así la semilla de las vocaciones científicas.

La jefa de educación también reveló cifras que evidencian el impacto del Museo de Ciencias como uno de los espacios culturales más concurridos de Caracas. Señaló que en fines de semana regulares, el museo recibe entre 1.800 y 2.500 visitantes, mientras que en fechas especiales como el Día del Niño se han alcanzado cifras récord de más de 10.000 asistentes en una sola jornada en 2025, con proyecciones de superar los 15.000 para 2026. Entre las exposiciones permanentes más populares se encuentran los dioramas de fauna de los llanos venezolanos y la sabana africana, la sala de paleontología con el fósil del dientes de sable —que estará nuevamente en exhibición a partir del 29 de mayo— y la muestra “Videojuegos: los dos lados de la pantalla”, una exposición internacional que explica el proceso de producción de un videojuego desde el escenario, la animación y los diálogos hasta su impacto cultural . Briceño recordó que el horario del museo es de miércoles a domingo, y que la entrada es completamente gratuita, invitando a las familias a visitar también al “vecino” Museo de Bellas Artes y a recorrer la escultórica del Parque Los Caobos para completar una jornada cultural en la Plaza de los Museos .

Raúl Cazal — Ministro del Poder Popular para la Cultura

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El ministro de Cultura, Raúl Cazal, fue uno de los invitados centrales en la transmisión especial de Alba Ciudad, donde calificó la caminata “Cultura 5K” como una jornada ejemplar que logró fusionar “mente sana y cuerpo sano” con el disfrute del patrimonio artístico nacional. Cazal, quien asumió el cargo el pasado 18 de marzo de 2026 en sustitución de Ernesto Villegas , destacó que la actividad permitió a los caraqueños reencontrarse con obras fundamentales de maestros como Armando Reverón, Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, logrando “ese sortilegio y ese bálsamo que generan las expresiones artísticas”. El ministro, periodista egresado de la UCV con una amplia trayectoria al frente del Centro Nacional del Libro (Cenal) y de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) , subrayó que la cultura venezolana es “clave para la paz, la identidad y la conciencia del pueblo” , y que iniciativas como esta caminata contribuyen directamente a fortalecer el tejido social y el sentido de pertenencia.

Durante su intervención, Cazal anunció que, tras el rotundo éxito de esta primera experiencia —que movilizó a más de 1.500 personas inscritas y muchas más que se sumaron durante el recorrido—, ya se planifican nuevas rutas temáticas que expandirán el concepto a otros ámbitos del quehacer cultural venezolano. El titular de la cartera cultural adelantó que próximamente se organizarán circuitos por casas de escritores y escritoras, rutas turístico-culturales en articulación con el Ministerio de Turismo y el Instituto Marca País, así como recorridos deportivos nocturnos y gastronómicos.

“Nosotros tenemos mucho por mostrar y eso es algo que tenemos que hacerlo entre todos”, afirmó Cazal, quien recientemente lideró encuentros de trabajo con viceministros y directores de entes adscritos para definir las líneas estratégicas de la gestión cultural durante 2026, enfocadas en la articulación institucional y la proyección de las manifestaciones culturales del país . El ministro concluyó su participación citando a Simón Bolívar y el ideal de “construir la máxima felicultad posible”, asegurando que esa premisa se hizo realidad durante esta jornada que unió a familias enteras en el redescubrimiento de Caracas y sus museos.

Yvamys Meza y Leyda Mora — Artistas del vidrio y coordinadoras de la exposición “Prismas Colectivos: Homenaje al maestro Cándido Millán”

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Las artistas Ivamys Meza y Leyda Moro, integrantes de la Colectiva de Artistas del Vidrio de Venezuela —formalmente constituida como asociación civil desde hace tres años— llegaron al stand de Alba Ciudad después de completar la caminata “Cultura 5K”, y compartieron su entusiasmo por la jornada. Meza, barinesa de nacimiento y administradora de profesión que encontró en las artes del fuego su verdadera pasión, describió la experiencia como “maravillosa, increíble”, destacando la emoción de los participantes desde muy temprano en el Museo Arturo Michelena: “se ve la necesidad que hay en las personas de querer compartir, curiosear y conocer, porque no todos tienen conocimiento de los museos que tenemos en Caracas y de las bellezas que tenemos”.

Mora, por su parte, resaltó la energía positiva y la disposición de la gente a transitar el centro de Caracas, “ese amplio espectro de cultura, de nación y de artistas ávidos de ser vistos y encontrados de nuevo en la ciudad”. Ambas coincidieron en que el recorrido se hizo “superrápido” —lo previsto en cinco horas se completó en cuatro— gracias al disfrute colectivo de una Caracas primaveral que reunió a adultos mayores, niños, familias, amigos y artistas, en una caminata que definieron como “un paseo”.

Las artistas aprovecharon la entrevista para invitar al público a visitar la exposición “Prismas Colectivos: Homenaje al maestro Cándido Millán”, instalada en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el complejo cultural de La Rinconada, cerca del Poliedro de Caracas. La muestra reúne obras de 34 artistas del vidrio, incluyendo seis invitados especiales que son Premios Nacionales y personas que trabajaron directamente con Millán en la fundación de la Escuela de las Artes del Fuego en Venezuela. Ivamys explicó que el vidrio, más allá de ser un “material utilitario y frágil”, adquiere una dimensión artística única gracias a su capacidad de refracción, que “traspasa su luz y enfoca todos sus colores”.

Destacaron que las instalaciones del museo, con su luz natural, permiten que las obras se transformen a lo largo del día, ofreciendo una experiencia visual distinta según el horario. La exposición cuenta con visitas guiadas los fines de semana, donde un artista por turno recorre la sala explicando las diferentes técnicas —soplado, vitral, vitrofusión, vitromosaico, soplete y casting—, y además se realizan actividades como talleres de vitromosaico para niños, conversatorios sobre técnicas del vidrio y encuentros formativos, siendo el próximo el 13 de junio.

Finalmente, Leyda Mora rindió homenaje al maestro Cándido Millán, a quien definieron como “el padre de nuestra esencia vítrea” y “fundador de esencia” del movimiento del vidrio artístico en Venezuela, destacando que a través de su Escuela Arte y Fuego y la Asociación Venezolana de Artistas del Fuego, mostró al mundo las posibilidades de este noble material. El horario del Museo Alejandro Otero es: martes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., jueves y viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con entrada gratuita.

Mary Pemjean — Viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio y presidenta de la Fundación Museos Nacionales

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La viceministra Mary Pemjean, quien además preside la Fundación Museos Nacionales (FMN) , llegó a la Galería de Arte Nacional visiblemente emocionada por la convocatoria masiva que superó todas las expectativas. Pemjean reveló que, días antes del evento, las inscripciones ya superaban las 500 personas , una cifra que finalmente se triplicó hasta alcanzar los más de 1.500 participantes registrados que se sumaron a la caminata, a los que se añadieron muchas más familias que se incorporaron espontáneamente durante el recorrido.

Durante su intervención en el stand de Alba Ciudad, la viceministra detalló que la ruta articuló de forma inédita nueve instituciones museísticas —entre las que destacan el Museo de Caracas (Palacio Municipal), el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez y el Museo Nacional de Arquitectura “Juan Pedro Posani” — integrando los espacios adscritos a la Fundación Museos Nacionales con aquellos dependientes de la Alcaldía de Caracas. Pemjean agradeció el respaldo de aliados públicos como el Ministerio de Interior y Justicia, que desplegó un operativo de seguridad con más de 200 funcionarios, así como de empresas privadas que apoyaron con logística y degustaciones gastronómicas.

Pemjean, quien en marzo de 2026 fue entrevistada por Alba Ciudad en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde destacó que “la mujer es la principal arquitecta de nuestra identidad cultural” y el papel del Estado en visibilizar el legado femenino a través de políticas como la Gran Misión Viva Venezuela , aprovechó la ocasión para subrayar el carácter inclusivo y familiar de la jornada. La viceministra, que tiene una reconocida trayectoria en la defensa del patrimonio cultural, explicó que esta caminata fue concebida como un proyecto piloto que busca “romper esquemas, salir de lo cotidiano” y demostrar que los museos son espacios vivos, accesibles y para todos.

“Ver a la gente sentada en el neoclásico alrededor de la pileta del Bellas Artes disfrutando nada más que la vista ya fue emocionante, y verlos recorriendo la sala de nuestro maestro Cruz-Diez sintiendo esa vibra con la cámara de cromosaturación fueron momentos extraordinarios”, relató Pemjean, quien destacó especialmente el testimonio de una niña con condición de discapacidad que encontró en las actividades de pintura un espacio de alegría y relajación.

Finalmente, anunció que la Fundación Museos Nacionales ya trabaja en futuras ediciones de la caminata, que incluirán rutas nocturnas, recorridos de running temático y circuitos gastronómicos, con el objetivo de expandir esta iniciativa a otras ciudades del país y consolidar a los museos como espacios de encuentro comunitario y orgullo patrio.

Un cierre con sabor a futuro

La jornada concluyó en la Galería de Arte Nacional con presentaciones artísticas, degustaciones gastronómicas, actividades de pintura para niños y niñas, y la entrega de recuerdos institucionales. Los asistentes celebraron el evento como un espacio de reencuentro familiar y de redescubrimiento de la ciudad.

El éxito de esta iniciativa, que muchos calificaron como “un hecho trascendental” , sienta las bases para futuras ediciones que continuarán uniendo deporte, cultura, gastronomía y comunidad. En Alba Ciudad 96.3 FM nos enorgullece haber sido la emisora que llevó esta fiesta patrimonial a los oídos de toda la ciudad.

Una cobertura hecha con pasión para llevar la cultura directo a tus oídos.