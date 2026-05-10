Día del Artista Plástico se celebra con una muestra y la protección de la memoria de Reverón

“Encender la luz creativa como un acto de resistencia para seguir construyendo la Venezuela que el pueblo desea” fue el mensaje central en la inauguración de “Armando Reverón. Una mirada tropical”, exposición que está abierta al público en la sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), ubicado en Parque Central, Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Stiven Rodríguez Volcán / Fotos: Roiner Ross)

Raúl Cazal, ministro del Poder Popular para la Cultura, destacó que la memoria del genio de Macuto se encuentra en un proceso de rescate y protección integral. Durante la apertura de la muestra, explicó que El Castillete (espacio creativo y santuario que Armando Reverón compartió con su musa Juanita en La Guaira) sufrió daños críticos tras el deslave de la tragedia de Vargas en 1999. Aunque posteriormente fue replicado, la estructura luego presentó fallas.

En este sentido, se están concretando planes de reconstrucción junto a la gestión del gobernador José Alejandro Terán y las comunas de La Guaira. “El objetivo principal es que el pueblo guaireño y venezolano recupere este espacio emblemático con la dignidad que merece para mantener viva la esencia y el legado histórico de Reverón”, afirmó Cazal.

La comunidad de creadores aplaudió la noticia durante la inauguración de una muestra con 43 piezas de Reverón. Esta celebración se enmarca para conmemorar este 10 de mayo el Día Nacional del Artista Plástico en Venezuela, establecido por decreto en 1983 para honrar el natalicio del Maestro de la Luz.

El titular de Cultura celebró la participación de las nuevas generaciones en la muestra, destacando al joven curador Diego Labrador. De hecho, afirmó que, ante las adversidades externas del bloqueo, la juventud venezolana demuestra una resistencia activa, comparada con la de Reverón, quien es el referente ideal, pues su capacidad de crear belleza con materiales no convencionales de su entorno es la mayor prueba de que el arte es, en sí mismo, una forma de resistencia”.

Subrayó que con la llegada del “comandante Hugo Chávez comenzamos a transitar una forma distinta de ver las artes; continuamos con el presidente Nicolás Maduro y, ahora, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, seguimos en esta tarea de mostrar la belleza y este campo luminoso que nos regala Reverón con sus piezas en estos espacios, cuya muestra fue posible gracias a este equipo de jóvenes”.

La enseñanza de Reverón

La exposición “Armando Reverón. Una mirada tropical” cuenta con la investigación de Diego Labrador y Santiago Lárez, del equipo del Maccar, quienes destacan a al “pintor de la luz” como “la figura más importante de nuestra contemporaneidad, dentro y fuera de Venezuela”, según expresa el texto curatorial.

Mary Pemjean, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, dio la bienvenida a las autoridades culturales y recordó que el 10 de mayo no es una fecha elegida al azar: “es el aniversario del nacimiento de Reverón. El hombre que no solo pintó la luz del trópico, sino que se dejó cegar por él para entender su esencia. Decretado en 1983, este día rinde tributo a un creador que rompió los moldes de la academia para fundar una modernidad propia, visceral y profundamente venezolana”.

Pemjean explicó que Reverón (1889-1954) revolucionó la plástica venezolana al abandonar los salones académicos por la luz del Caribe, marcando un hito definitivo en el arte nacional.

Tras instalarse en Macuto y construir su universo simbólico, su genio creativo persistió a pesar de los desafíos de salud.

Su legado, fundamental para el arte venezolano, se celebra para recordar a aquel “hombre proveniente de la parroquia Santa Rosalía de Caracas que, con un sencillo sombrero de copa y una mirada visionaria, enseñó a una nación a ver la luz; la luz que hoy ilumina a toda Venezuela”, concluyó la viceministra.

Para Labrador, esta exposición “es una retrospectiva de Reverón organizada en tres grandes ejes temáticos: los paisajes, los desnudos y los retratos y autorretratos. En síntesis, Reverón figura dentro de nuestra cultura como un mito, un hecho presente tanto en la biografía del artista como en las leyendas que rodearon su vida y obra”.

El investigador manifestó que con las piezas en la sala “encontramos a un artista profundamente inteligente, con una obra que presenta preocupaciones genuinas acerca de la luz, del color y de los grandes hitos y escenas de la historia del arte”.

El evento vibró con la música de Salomón Rojas, quien deslumbró con su violín solista, complementado por el ritmo contagioso de los tambores y cantos de Son de San Agustín.