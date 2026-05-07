Exposición “Armando Reverón: Una mirada tropical” se inaugura este sábado en el Maccar 🗓

En vísperas de celebrarse el Día Nacional del Artista Plástico, este sábado 9 de mayo, a las 3:00 de la tarde, se inaugurará la exposición “Armando Reverón. Una mirada tropical” en la sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), ubicado en Parque Central.

Esta muestra cuenta con una selección de 43 lienzos que muestran de forma categórica el peculiar quehacer pictórico de Reverón, precursor del llamado arte povera del siglo XX.

Este recorrido iconográfico hace énfasis en su genialidad y peculiar visión artística, signada mayormente por el alquímico efecto de la luz y la sombra sobre la forma, virtudes que lo hicieron acreedor en 1953 del Premio Nacional de Pintura. “El maestro de la luz, fue pionero del arte conceptual, del ensamblaje artístico, el textil y las instalaciones. Dominó el dibujo, la pintura y la escultura en todos los materiales que tuvo a su alcance”, destaca el equipo de curaduría e investigación de la muestra.

El público tendrá la imperdible oportunidad de conocer y apreciar piezas que se pasean por el paisajismo y el desnudo, ejecutadas a través de variadas técnicas como el carboncillo, la acuarela y el óleo, que permitieron a Reverón dar representación gráfica del efecto lumínico a veces extremo, así como expresar de manera tangible su transgresora simplicidad.

“Reverón transgrede el desnudo desde el instante en que pasa de la intimidad y el erotismo tradicional de las Venus, representadas en majestuosas cámaras reales, a representar a la modelo desnuda como un acto de libertad total expuesta en un paraje y un entorno natural completamente libre y vivo, que se presenta como un reflejo de la modelo y del mundo emocional y sensible del artista”, reza el texto alusivo a esta exposición.

El 10 de mayo se celebra el Día Nacional del Artista Plástico en honor al natalicio de este irrepetible personaje, pintor, dibujante, escultor, muñequero, pionero del teatro instantáneo o performance y artista integral, Armando Reverón. Su designación se hizo efectiva en 1983 como doble reconocimiento al genio sin igual del también llamado “pintor de la luz” y a la siempre fecunda imaginación y talento de las y los hacedores de arte venezolanos.