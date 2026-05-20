Caracas se prepara para una travesía de 5 kilómetros que fusiona deporte, arte y patrimonio

La iniciativa “Vamos a los Museos Caminata + Cultura 5K” rompe con la visita estática y propone un recorrido guiado por el arquitecto Martín Padrón por nueve instituciones culturales este domingo 24 de mayo.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puede escuchar la entrevista aquí:

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, la Gran Caracas se prepara para vivir una experiencia inédita que busca transformar la percepción de los espacios culturales. Bajo el lema de este año, “Museos uniendo un mundo dividido” , la capital venezolana será escenario de “Vamos a los Museos Caminata + Cultura 5K”, una caminata gratuita que recorrerá los principales íconos patrimoniales del centro de la ciudad.

Así lo dio a conocer la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, en una entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, donde detalló que esta actividad no solo busca conmemorar la fecha, sino “romper esquemas, salir de lo cotidiano” y ofrecer a la ciudadanía una forma activa y dinámica de reconectar con la historia.

Un recorrido que activa los sentidos

La cita es el domingo 24 de mayo a partir de las 7:30 de la mañana, con punto de partida en la Casa Museo Arturo Michelena, ubicada en la histórica esquina de Urapal de La Pastora . Desde allí, los asistentes caminarán 5 kilómetros hasta la Galería de Arte Nacional (GAN) , en Bellas Artes, en un trayecto diseñado para ser disfrutado por familias, cultores, creadores de contenido y público en general.

La viceministra Pemjean explicó que esta caminata es un proyecto piloto que aspira a convertirse en un plan permanente, sumando deporte, cultura, música, danza y gastronomía en un solo evento.

“La gente anda buscando experiencias, tener un momento en el que sumen varias acciones: el deporte, la cultura, el arte, la música, la danza, la gastronomía… que la gente pueda vivir lo que es estar en un museo de Venezuela, que representa algo distinto a los museos del mundo”, destacó Pemjean en la entrevista.

Guía de lujo y paradas obligatorias

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la guía del reconocido arquitecto Martín Padrón. Según información oficial del Ministerio de la Cultura, Padrón no solo explicará los detalles arquitectónicos de las edificaciones —como las influencias neoclásicas del Museo de Bellas Artes diseñado por Carlos Villanueva— sino que también compartirá anécdotas históricas de las calles y esquinas caraqueñas .

Entre las nueve instituciones museísticas que forman parte del recorrido se encuentran:

– Museo de Caracas (Palacio Municipal)

– Museo Nacional de Arquitectura “Juan Pedro Posani”

– Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez

– Museo de Bellas Artes

– Museo de Arte Contemporáneo (MACC)

– Galería de Arte Nacional

Además de las paradas culturales, los asistentes podrán disfrutar de puntos de hidratación, presentaciones de danza aérea, música en vivo y degustaciones gastronómicas en lugares como el “Café del Encuentro”, ubicado en el Museo de Bellas Artes .

Inclusión y seguridad

La viceministra recalcó que el evento está diseñado para ser democrático e inclusivo. Aquellos que no puedan completar los 5 kilómetros pueden unirse en cualquier punto intermedio del recorrido. Asimismo, se dispondrá de estacionamiento en la Galería de Arte Nacional para quienes lleguen en vehículo.

“Vayan cómodos, ropa deportiva, protector solar, su hidratación… Vamos a estar con más de 200 personas del equipo de la Fundación Museo entre seguridad y logística, acompañados por el Ministerio de Interior y Justicia”, aseguró la funcionaria para tranquilidad de los participantes.

Para participar, solo es necesario realizar un registro previo a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de la Fundación Museos Nacionales (FMN) . La viceministra reveló que hasta el momento ya superan las 500 personas inscritas.

Cobertura Especial

La emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM transmitirá en vivo desde la Galería de Arte Nacional durante el el evento, ofreciendo cobertura especial durante el día para recoger las experiencias y testimonios de los primeros caminantes culturales de Caracas.