Venezuela celebra a Aquiles Nazoa desde el corazón de sus comunas

La genialidad, el amor por lo cotidiano y el humor de Aquiles Nazoa vibran con fuerza en cada rincón del territorio venezolano. Por ello, al haberse cumplido este domingo 17 de mayo el 106.° aniversario del natalicio del Ruiseñor de Catuche, se ejecuta una robusta programación de alcance nacional que, tras haberse iniciado con éxito el pasado viernes 15 de mayo en Caracas, ya se ha extendido a todos los estados del país, donde se multiplicarán los espacios de encuentro en torno a la obra del poeta, periodista y humorista hasta finales de mes.

Texto y Fotos: Fundación Misión Cultura

Este despliegue se activa con fuerza directamente en las comunas de las 24 entidades federales del país, mediante una avanzada cultural que supera el centenar de acciones programadas para el disfrute del pueblo.

Esta grilla nacional está nutrida por el intercambio de saberes y la celebración popular, al multiplicar de manera masiva las actividades formativas, como conversatorios temáticos y talleres, en un engranaje con presentaciones artísticas —como danza, teatro y música— a las que suma la poesía. De esta forma, se rescata la identidad local y el sentir de las regiones a través de la literatura de Nazoa.

Gabriela Simoza, viceministra de Cultura, consideró que “el núcleo fundamental y el mayor valor de esta iniciativa radica en la sólida articulación lograda entre el poder popular, los promotores culturales de base y la Fundación Misión Cultura, ejemplo claro de ello fue la hermosa actividad realizada en la Biblioteca Pública Lisandro Alvarado, del Centro Comunal de Catia, el pasado viernes 15 de mayo”.

Simoza refirió que “esta alianza estratégica redefine el hecho cultural al desplazar el protagonismo hacia las comunidades; un enfoque que no solo visibiliza al creador y al artista comunitario, sino que reivindica de manera profunda al ciudadano común”. En ese sentido, agregó la viceministra, “es este habitante del día a día quien, con su organización, asistencia y compromiso, se convierte en el motor principal que garantiza el desarrollo sostenido de la cultura en su propio entorno”.

Este despliegue en homenaje a Nazoa se inscribe dentro de una política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, orientada a la recuperación y el reconocimiento de nuestra memoria histórica, al transformar el legado del poeta de la alegría en una ventana hacia el reconocimiento y la vivencia de nuestra diversidad cultural.

Para conocer el cronograma detallado de los eventos, las comunidades pueden consultar tanto las cuentas digitales de las coordinaciones regionales de la Misión Cultura como su plataforma informativa a nivel nacional.