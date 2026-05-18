Con ruta cultural celebraron este domingo el natalicio de Aquiles Nazoa

En un despliegue donde el humor y el amor se fundieron con la memoria, este domingo se celebró el Día Nacional de la Poesía y el 106.º aniversario del natalicio de Aquiles Nazoa, a través de una ruta cultural en Caracas que transformó la palabra en una fiesta compartida, bajo la organización del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez) /Fotos:(Mónica Sánchez)

La jornada, impregnada de la ternura por las cosas sencillas, entrelazó el calor íntimo del recital literario “Aquiles, el poeta de las cosas sencillas”, realizado en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, con el estallido de color y música infantil de la actividad “La poesía necesaria de Aquiles”, celebrada en los espacios abiertos de la Plaza de la Juventud en Bellas Artes.

Durante la actividad en el Teatro Teresa Carreño, la creadora Libeslay Bermúdez celebró el encuentro como una fiesta propicia para el mes de mayo, un período donde coinciden las lluvias, las madres, los trabajadores y el centenario del pintor Pascual Navarro.

Por su parte, el poeta y decimista Neguel Machado rememoró con nostalgia cómo su generación creció bajo la influencia de Nazoa desde la década de los setenta, fuertemente vinculados al movimiento cultural y a la premisa de los poderes creadores del pueblo. Machado afirmó que en aquellos años hacían teatro y sketches impregnados de esa visión, pues “a Aquiles Nazoa uno lo lleva en la sangre”.

La diversidad cultural se hizo presente con la intervención de la poeta Morela Maneiro, quien sumó al recital la riqueza de los pueblos indígenas a través del imaginario poético kariña de nuestra selva. Maneiro explicó que su propuesta busca visibilizar la conexión profunda con la tierra y el barro, trazando un paralelismo entre costumbres actuales, como tomar café, y la alimentación de nuestros ancestros para rescatar la identidad originaria.

Para cerrar el recital en la Librería del Sur, el escritor y docente Cósimo Mandrillo expresó su satisfacción por conmemorar esta fecha apoyándose en una obra tan poderosa. No obstante, en un giro reflexivo, pidió disculpas al público al advertir que, a diferencia del tono festivo previo, los tres textos de su autoría seleccionados para recitar poseían un corte estrictamente tétrico, pertenecientes a su poemario “La muerte y otros regazos”.

En la actividad participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien subrayó que detrás de la obra de Aquiles Nazoa no hay pretensiones intelectuales, sino una profunda fuerza hecha de simpatía y de amor puro. Al evocar el célebre prólogo de Ludovico Silva a los “Poemas Populares”, Cazal celebró la inmensa virtud de un escritor que habita en las calles, los pueblos y las plazas por encima de los recintos académicos, concluyendo que el humor y el amor caminan siempre de la mano y que el homenaje más genuino para el “Ruiseñor de Catuche” seguirá vivo en la sonrisa y en la boca de nuestros niños y niñas.

La poesía necesaria de Aquiles

Más tarde, la celebración se trasladó a los espacios de la Plaza de la Juventud en Bellas Artes. Allí se desarrolló “La poesía necesaria de Aquiles” con la participación de la Red de Narradores Orales, a cargo de José Gregorio Cabello y Cristina Mollinati, quienes interpretaron las piezas “Dos palangristas en concierto para Aquiles” y “El credo y La historia de un caballo que era bien bonito”. Durante la actividad recreativa, los presentes dedicaron palabras alegres y tiernas a Aquiles Nazoa, y se unieron en una sola voz para cantarle el cumpleaños feliz.

En el lugar, Rosario Soto, viceministra de Fomento a la Economía Cultural, detalló que esta ruta institucional comenzó junto a las comunas en la Casa de Aquiles Nazoa, pasó por las Librerías del Sur y culminó exitosamente en la Plaza de la Juventud. En ese sentido, afirmó que el escritor sigue más vivo que nunca en la voz del pueblo e invitó a sumarse a la programación que continuará todo el mes en las distintas regiones del país.

Por su parte, el escritor Cósimo Mandrillo, en su condición de presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana, elogió el despliegue escénico de la Cantoría Infantil Orfeón Libertador y la presentación de la emblemática obra del caballo bonito. Al respecto, destacó que el legado de Nazoa es una herencia viva capaz de retratar la identidad nacional con un lenguaje estético extraordinario.

En consonancia con esta emotividad, Mario Nazoa, hijo del poeta y periodista venezolano, evocó la genialidad de su infancia junto a un padre que creaba mundos en casa, al tiempo que compartió lo complejo pero hermoso que ha sido resguardar la memoria de quien ya es patrimonio de un país. Además, hizo un regalo especial al público al reproducir audios originales con la voz de Aquiles recitando varios de sus poemas.

Los asistentes celebraron la jornada de principio a fin. Al respecto, Elsy Megías, vecina de El Guarataro, calificó la actividad como una experiencia educativa fantástica para descubrir en Nazoa a un maestro de vida, mientras que Alberto Vázquez destacó lo hermoso de transitar desde el recital íntimo en el Teatro Teresa Carreño hasta el gran espectáculo musical de la plaza.

Así, entre versos y sonrisas infantiles, Caracas despidió una jornada donde la poesía recorrió la calle. La ruta cerró con la certeza de que el Ruiseñor de Catuche sigue vivo en el asfalto, en el café de la tarde y en el corazón de un pueblo que vive su identidad con amor y ternura.