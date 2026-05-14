El cuatro venezolano resonó en el segundo día del Congreso Iberoamericano “Artes para la Paz” en Bogotá

En el marco del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz” 2026, que se realiza en Bogotá, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) reafirmó los lazos de fraternidad regional con la entrega de cuatros venezolanos a las delegaciones internacionales y al sistema Artes Para la Paz de Colombia.

La actividad estuvo encabezada por el ministro Raúl Cazal, quien destacó el valor de este instrumento como símbolo de la venezolanidad. “El cuatro representa el alma musical del pueblo venezolano (…) La cultura está viva y en constante movimiento. Esa evolución parte de nuestra esencia y de nuestra identidad cultural”, afirmó.

El titular venezolano de Cultura compartió la exitosa experiencia del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como “El Sistema”, en toda la nación, bajo el lema “Tocar y luchar”. “Nosotros continuamos con ese lema que es el de tocar, luchar y seguir construyendo una patria digna y soberana”, aseveró.

Asimismo, Cazal felicitó a la ministra de las Culturas de Colombia, Yannai Kadamani, por la realización de este congreso que se consolida como espacio para el debate, el conocimiento, el intercambio de experiencias y el entendimiento a través de la cultura.

La jornada fue amenizada por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, quien ejecutó diversos temas de la música tradicional venezolana.

Con la sonoridad del cuatro como protagonista, Venezuela afianza su compromiso con la promoción de la cultura como herramienta de desarrollo integral y cooperación.