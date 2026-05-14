Sala Constitucional del TSJ se reunió con representantes de la comunidad sexodiversa

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Este jueves se efectuó una reunión en la sede del Alto Juzgado venezolano, entre la Sala Constitucional y representantes de la comunidad sexodiversa, según informó la cuenta oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su cuenta en Instagram.

El encuentro fue instalado por la Presidenta del TSJ, Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien manifestó la disposición del Máximo Tribunal del país para contribuir con la paz nacional, la inclusión y la convivencia democrática.

La reunión fue liderada por la Magistrada Tania D’Amelio Cardiet, segunda vicepresidenta del TSJ y Presidenta de la Sala Constitucional; y también asistieron representantes de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, activistas de movimientos LGBTIQ+; la Diputada a la Asamblea Nacional, Ingrid Barón; y la educadora y abogada Richelle Briceño.

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