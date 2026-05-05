Lula exige a Israel liberación del activista brasileño Thiago Ávila

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó hoy de “injustificable” la detención de su compatriota activista Thiago Ávila y responsabilizó a Israel por el encarcelamiento, el cual demandó terminar. “Mantener en prisión al ciudadano brasileño Thiago Ávila, miembro de la Flotilla Global Sumud, es una acción injustificable del gobierno israelí, causa gran preocupación y debe ser condenada por todos”, precisó el mandatario en la red social X.

Texto: Prensa Latina y Telesur

Subrayó que la detención de los activistas de la flotilla en aguas internacionales (rumbo a Gaza) ya había representado una seria afrenta al derecho internacional.

“Por eso, nuestro gobierno, junto con el de España, que también tiene un ciudadano detenido (Saif Abukeshek, además sueco de origen palestino), exige que se les brinden plenas garantías de seguridad y sean liberados de inmediato”, recalcó Lula.

La petición del jefe de Estado se une a crecientes reclamos por la liberación de Ávila, luego de que tras el secuestro fue trasladado, junto a Saif Abukeshek, a la prisión de Shikma en Askalan, en Palestina ocupada.

Un tribunal israelí prorrogó hasta el próximo 10 de mayo la detención de los dos activistas, quienes, según informaciones brindadas por familiares han sido sometidos a malos tratos y torturas.

Este martes, un comunicado de la Flotilla Global Sumud expuso que las abogadas defensoras argumentaron en la última audiencia del caso que los cargos contra los presos carecen de fundamento y no existen bases legales para mantener su situación. Anteriormente, la Fiscalía israelí presentó una lista de presuntos delitos, incluidos ayudar al enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, y participar en una organización terrorista y prestarle servicios.

El equipo de la defensa, sostuvo la fuente, enfatizó que no existe ningún vínculo entre la prestación de ayuda a la población civil a través de una flotilla humanitaria y alguna “organización terrorista”. Argumentó que, como los activistas fueron secuestrados a más de mil kilómetros de Gaza y no son ciudadanos de Israel, la ley de ese país no les es aplicable.

Según la Flotilla Global Sumud, ambos permanecen en aislamiento total, sometidos a iluminación intensa las 24 horas del día en sus celdas, y con los ojos vendados durante sus traslados, incluso durante los exámenes médicos. Continúan su huelga de hambre, consumiendo únicamente agua desde la madrugada del 30 de abril, en protesta por el secuestro y el trato inhumano que han sufrido.

El activista fue arrestado ilegalmente en aguas internacionales cerca de Grecia cuando integraba la Flotilla Global Sumud, misión humanitaria que buscaba romper el bloqueo contra la Franja de Gaza. Israel acusa al brasileño de “ayudar al enemigo”, señalamiento que su defensa desmiente al ratificar el carácter civil de la expedición.

Fallece Teresa Regina de Ávila, madre del activista brasileño Thiago Ávila

Teresa Regina de Ávila e Silva, madre del activista Thiago Ávila y de la vicepresidenta del Sindicato de la Policía Civil del Distrito Federal (Sinpol-DF), Luana de Ávila, falleció este martes 5 de mayo.

La noticia fue confirmada por el Sinpol-DF a través de sus redes oficiales, donde la organización expresó su solidaridad con los familiares ante la pérdida. Allegados a la fallecida la describen como una mujer de notable alegría y gran fuerza, cuyo camino de vida estuvo marcado por el cuidado de su familia.