Delegación venezolana ante la Unesco recibe el expediente de la hallaca para su inscripción como patrimonio

La Delegación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unesco recibió con orgullo el expediente oficial titulado “The Hallaca: The Culinary, Festive and Identity Universe of Christmas in Venezuela”. Este documento representa el paso fundamental en el proceso de postulación de la tradicional hallaca para su inscripción en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Texto: VTV

La iniciativa, que destaca como una expresión viva de la identidad cultural y el trabajo colectivo del pueblo venezolano, contó con el acompañamiento técnico del Centro de la Diversidad Cultural y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

A través de sus canales oficiales, la delegación venezolana celebró este hito histórico, al resaltar la importancia del plato bandera de la gastronomía nacional.

“Es un honor y un privilegio recibir en nuestras manos este expediente, así como promover esta iniciativa de Venezuela ante la Unesco. En el marco del proceso de postulación de la hallaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, manifestó el organismo.

De acuerdo a la publicación de la Unesco en Instagram, para Venezuela la hallaca representa mucho más que un alimento; es la síntesis histórica de la nación, una fusión de culturas originarias, afrodescendientes y europeas que constituye uno de los símbolos más profundos del sentir venezolano.