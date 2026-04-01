La Hallaca, símbolo de la memoria e identidad del pueblo venezolano, será Patrimonio de la Humanidad

 • 0 Comentarios

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, destacó el valor histórico, cultural y simbólico de la hallaca como expresión fundamental de la identidad venezolana, durante su participación en el programa Contrastes, transmitido este martes 31 de marzo por Venezolana de Televisión (VTV).

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

“La hallaca tiene mucho para formar parte del patrimonio, ella misma es generadora de memoria, porque se hace colectivamente en un momento de unión familiar. Cuando uno prepara la hallaca, inmediatamente nos remitimos a la infancia, cuando las preparaban nuestros padres o abuelos”, expresó.

Barreto afirmó que esta expresión cultural refleja los valores esenciales del pueblo venezolano: “Cada una de estas manifestaciones son rasgos de nuestra identidad, y por lo tanto, expresan elementos que forman parte de nosotros como pueblo, nuestro espíritu de paz y la solidaridad expresada en lo comunitario”, señaló.

El Viceministro explicó el significado de la palabra hallaca, cuyos primeros registros están apenas a 40 años después de haber llegado los españoles a tierra venezolana. “Ya hay unos registros. Quiere decir que era un vocablo indígena de lengua tupi-guaraní, un alimento que ya consumía nuestro pueblo originario”, explicó.

“La hallaca surge como un alimento propio de cualquier época del año, sobretodo la Navidad. Pero todavía en algunas regiones del país se come en cualquier época, por lo tanto, no es solamente un elemento gastronómico, sino un patrimonio que tiene parte de nuestra historia”, indicó.

Barreto, destacó el rol protagónico de las comunidades en la salvaguardia del patrimonio cultural, con el apoyo técnico del Centro de la Diversidad Cultural, quienes le ofrecieron las herramientas necesarias para la preparación del expediente.

Finalmente, señaló que este expediente, según los tiempos establecidos por la UNESCO, se estima sea evaluado en el 2031.

 

Venezuela postulará la Hallaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco

marzo 26, 2026

El Correo del Orinoco recibe formalmente el certificado “Memoria del Mundo” de la Unesco

febrero 18, 2026

Continuó este miércoles la celebración de la declaratoria del Joropo como Patrimonio de la Humanidad (+Fotos)

diciembre 10, 2025

¡El joropo de Venezuela es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco!

diciembre 9, 2025

Venezuela celebra 80 años de la Unesco rumbo a la declaración del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial (+Fotos)

noviembre 19, 2025

El Joropo venezolano, a un paso de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

noviembre 12, 2025

El Sistema de Orquestas de Venezuela es reconocido por la Unesco como Centro de Categoría 2

noviembre 6, 2025

Ministro Villegas sostuvo reunión con delegaciones estadales del Centro de la Diversidad Cultural

octubre 26, 2025

Venezuela plantea ante la Unesco la protección de los derechos culturales en países víctimas de "sanciones"

septiembre 30, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios