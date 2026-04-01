La Hallaca, símbolo de la memoria e identidad del pueblo venezolano, será Patrimonio de la Humanidad

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, destacó el valor histórico, cultural y simbólico de la hallaca como expresión fundamental de la identidad venezolana, durante su participación en el programa Contrastes, transmitido este martes 31 de marzo por Venezolana de Televisión (VTV).

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

“La hallaca tiene mucho para formar parte del patrimonio, ella misma es generadora de memoria, porque se hace colectivamente en un momento de unión familiar. Cuando uno prepara la hallaca, inmediatamente nos remitimos a la infancia, cuando las preparaban nuestros padres o abuelos”, expresó.

Barreto afirmó que esta expresión cultural refleja los valores esenciales del pueblo venezolano: “Cada una de estas manifestaciones son rasgos de nuestra identidad, y por lo tanto, expresan elementos que forman parte de nosotros como pueblo, nuestro espíritu de paz y la solidaridad expresada en lo comunitario”, señaló.

El Viceministro explicó el significado de la palabra hallaca, cuyos primeros registros están apenas a 40 años después de haber llegado los españoles a tierra venezolana. “Ya hay unos registros. Quiere decir que era un vocablo indígena de lengua tupi-guaraní, un alimento que ya consumía nuestro pueblo originario”, explicó.

“La hallaca surge como un alimento propio de cualquier época del año, sobretodo la Navidad. Pero todavía en algunas regiones del país se come en cualquier época, por lo tanto, no es solamente un elemento gastronómico, sino un patrimonio que tiene parte de nuestra historia”, indicó.

Barreto, destacó el rol protagónico de las comunidades en la salvaguardia del patrimonio cultural, con el apoyo técnico del Centro de la Diversidad Cultural, quienes le ofrecieron las herramientas necesarias para la preparación del expediente.

Finalmente, señaló que este expediente, según los tiempos establecidos por la UNESCO, se estima sea evaluado en el 2031.