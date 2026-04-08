Unesco y artesanos del barro restauran viviendas de Coro y La Vela

Desde los espacios de la histórica Casa del Sol, se llevó a cabo este miércoles la firma de un memorándum de entendimiento que pone en marcha el proyecto de restauración integral de Santa Ana de Coro y su Puerto de La Vela, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Fondo de Emergencia para el Patrimonio de la UNESCO por un monto de 100 mil dólares, que será administrado por la Fundación Santos Inocentes Locos de La Vela.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Mónica Sánchez

Con este paso, se establece una hoja de ruta para la recuperación de 29 estructuras históricas -11 en Coro y 18 en La Vela-, a través métodos de construcción tradicionales de adobe y técnicas de barro, asegurando el respeto a la autenticidad y el valor original de las edificaciones. El objetivo de esta intervención es lograr que el sitio sea retirado de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el gobernador de Falcón, Víctor Clark; la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz, y el presidente de la Fundación Santos Inocentes Locos de La Vela, Pedro Chacón. Esta alianza institucional garantiza que la ejecución de las obras cumpla rigurosamente con los estándares internacionales exigidos por la UNESCO.

Durante su intervención, el ministro Raúl Cazal resaltó el esfuerzo conjunto entre el Estado venezolano y el pueblo organizado. “El gobierno ha trabajado, ha invertido y ha logrado tener resultados positivos. Todo lo que se hace en estos momentos en Revolución es en colectivo… Nosotros somos gente que trabaja, que vive en paz y que tiene la posibilidad de construir un futuro para sus hijos y sus hijas”, afirmó.

Cazal reconoció la labor de los Maestros Artesanos del Barro, cuyos saberes ancestrales son el pilar de esta reconstrucción. “Todas esas manos de nervios, de sangre y de sudor están hechas para hacer del barro lo que hoy está construido y que se seguirá preservando para el futuro. En nuestra patria hay pueblo organizado y hay un país que está construyendo” expresó.

Por su parte, el gobernador Víctor Clark explicó que en el Centro Histórico de Coro convergen las raíces indígenas, africanas y españolas que componen la identidad venezolana. Destacó el papel de la Escuela del Barro y las cuadrillas de artesanos en las labores de restauración.

“El Estado venezolano sigue invirtiendo en la preservación del Patrimonio Cultural como un derecho fundamental de todas las generaciones. Trabajar por ello es asegurar la identidad, la independencia, la soberanía y la cultura del pueblo venezolano”, señaló Clark.

La jornada incluyó una visita a la Casa de Los Locos de La Vela, donde las autoridades recorrieron una exhibición dedicada a la colorida indumentaria utilizada en la manifestación y profundizaron en detalles de esta tradición que congrega a miles de personas cada año.

Con el desarrollo de esta iniciativa, el Estado venezolano reafirma su compromiso con la salvaguarda del patrimonio nacional, la preservación de los saberes ancestrales y la protección de la identidad cultural del país.