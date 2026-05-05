Rescatan obras de arte en bulevar Sabana Grande

Con el objetivo de promover la corresponsabilidad en el cuido de las 14 esculturas que se exhiben a cielo abierto y de forma permanente en el bulevar de Sabana Grande, un equipo de Pdvsa La Estancia realizó una jornada de mantenimiento y limpieza profunda a esas obras de arte.

Texto: Diario Vea y Pdvsa La Estancia

En relación a esa jornada Frisman Piñero, subgerente de la institución, señaló que «estas labores cumplen con las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para preservar el patrimonio artístico y asegurar espacios de calidad para el disfrute de los caraqueños».

A través de la dirección digital @pdvsalaestancia, detallan que la iniciativa contempla además un plan de formación y concienciación junto a los consejos comunales y trabajadores de la zona y fortalecer el sentido de pertenencia ciudadano sobre las piezas que conforman el acervo cultural de la ciudad.

Por su parte, representantes de la comuna Aponwao, como Nataly Lezama, celebraron la articulación territorial de la industria petrolera en beneficio del entorno urbano. También consideraron que con tales acciones, Pdvsa La Estancia reafirma su compromiso social y patrimonial, exhortando a la comunidad a proteger activamente las obras que representan la identidad y el arte en el espacio público.