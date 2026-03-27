Venezuela postulará la Hallaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, firmó el expediente que postula a la hallaca venezolana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. Luego de que este documento fuese elaborado durante meses por un equipo liderado por el presidente del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, entre adscrito al MPPC, Benito Yrady.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Elina Tineo y Gustavo Quintana)

Desde la Galería de Arte Nacional (GAN), Cazal mostró el expediente que representa el proceso de ingredientes, preparación, consumo y sabores del multisápido plato venezolano, y su importancia en la identidad familiar en el pueblo.

“Tenemos el orgullo y el sentir de lo que estamos haciendo hoy, al presentar este expediente ante la UNESCO, algo que para nosotros es más que un patrimonio. Es mucho más de todo lo que cualquier organismo o institución mundial pueda decir, porque nosotros la probamos y aprobamos”, afirmó el titular de la cartera de Cultura venezolana.

El Ministro destacó que firmar este expediente representa remontarse a los recuerdos de la infancia y el tiempo de la Navidad. Cuando la familia se reúne para celebrar en unión y paz.

Cazal agradeció todo el esfuerzo del profesor Benito Yrady y su equipo de trabajo, quienes conjugaron los diferentes criterios y formas que tiene la hallaca en toda su diversidad en cada región del país.

“Este esfuerzo implica estar con la gente en las regiones y comunidades, no es un asunto meramente protocolar de alguien que hizo una receta y después la reproduce como comida. La hallaca sobrevivió a pesar de la guerra económica y persistirá, porque es parte esencial de nuestro pueblo”, sentenció el ministro Cazal.

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, calificó como un logro significativo la culminación de este nuevo expediente para su postulación ante la Unesco. Señaló que la hallaca sería el tercer expediente gastronómico del país, luego de la Arepa y el Casabe.

Por su parte, Benito Yrady, resaltó que el expediente de la hallaca recoge aportes de comunidades de todo el país, reflejando sus variantes regionales, desde el uso de distintas hojas hasta la incorporación de ingredientes como mariscos, granos e incluso versiones vegetarianas.

“En todas las regiones del país no hay una gran diferencia en lo que es la hallaca, pero si hay algunas señales que marcan huellas distintas; por ejemplo, el tipo de hoja que se usa en el estado Zulia no es la tradicional hoja de plátano, o en algunas regiones de Venezuela se le añaden ingredientes que no es la hallaca tradicional caraqueña. En oriente se hace a partir de la incorporación de pescados y mariscos, o la hallaca de la región andina, que tiene la presencia frecuente de diversos tipos de granos”, dijo.

Indicó que este expediente cuenta con respaldo comunitario y que, según los tiempos establecidos por la Unesco, se estima que su evaluación sea para el 2031.