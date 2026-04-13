Santa Ana de Coro y La Vela: Firman memorándum para la restauración integral del patrimonio declarado por la Unesco

El pasado viernes 10 de abril de 2026, en el noticiero Cultura al Día, de Alba Ciudad 96.3 FM realizó una transmisión especial dedicada a un acontecimiento de relevancia nacional e internacional: la firma de un memorándum de entendimiento que pone en marcha el proyecto de restauración integral de Santa Ana de Coro y su puerto de La Vela, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1993.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Redes Sociales

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La periodista Angie Vélez condujo este espacio especial y contó con la participación vía telefónica de Inti Clark, director del Gabinete del estado Falcón, quien ofreció todos los detalles de esta histórica intervención.

Un proyecto con financiamiento de emergencia de la Unesco

El proyecto de restauración se ejecutará con recursos provenientes del Fondo de Emergencia para el Patrimonio de la Unesco (HEF, por sus siglas en inglés). Este fondo, creado en 2015, es un mecanismo de respuesta rápida y flexible diseñado para ayudar a los Estados Miembros a mitigar y responder a emergencias que afectan al patrimonio cultural en todas sus formas .

“El estado venezolano es quien en todos estos últimos años ha estado garantizando que se preserva el patrimonio acá en nuestros sitios y bienes patrimoniales como son Coro y La Vela”, destacó Inti Clark durante la entrevista.

El centro histórico de Coro y su puerto de La Vela fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en 2005, lo que ha motivado esfuerzos continuos por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales para su preservación.

Once casas en Coro y dieciocho en La Vela

El proyecto contempla la intervención de un total de 29 inmuebles patrimoniales distribuidos en ambas localidades: once casas en Coro y dieciocho en La Vela. Clark explicó que la selección de estas edificaciones respondió a criterios que combinan la institucionalidad, la urgencia estructural y la voluntad de las familias.

“En el caso de Coro hay algunas edificaciones donde hace vida alguna institucionalidad… la Dirección de Cultura de la Universidad Francisco de Miranda, la Casa de la Poesía, la Casa del Sol” , detalló el funcionario.

Asimismo, se incluyeron viviendas de familias que han manifestado la necesidad de recibir apoyo para las reparaciones, especialmente considerando que las técnicas constructivas tradicionales basadas en barro y adobe requieren de mano de obra especializada y no pueden ser alteradas sin cumplir con las normativas de patrimonio.

La Cuadrilla Patrimonial y la Escuela del Barro

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la participación de los artesanos del barro de la región, agrupados en la Cuadrilla Patrimonial “Jesús Chucho Coello” . Estos maestros artesanos, muchos de ellos certificados por la UNESCO y el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), poseen un conocimiento ancestral sobre la técnica constructiva de la arquitectura del barro, que es precisamente el valor excepcional por el cual el sitio fue declarado Patrimonio Mundial.

“Se demostró que solamente se construye en el Caribe con esta forma y con estos elementos. Ni República Dominicana, ni La Habana construyen así. La técnica constructiva es fundamental, ir teniendo y renovando la cuadrilla” , explicó Clark.

El gobierno regional retomó en 2018 la Escuela del Barro, un espacio de formación ubicado en la Casa del Sol, donde se elaboran los bloques de adobe necesarios para las restauraciones y se transmiten las técnicas tradicionales a nuevas generaciones .

La cuadrilla ha demostrado su valía en intervenciones previas, como la reparación de cornisas en la Escuela Nacional Juan Crisóstomo Falcón, trabajos en el Balcón de los Arcaya y la restauración de fachadas de inmuebles patrimoniales.

El valor de la técnica constructiva única

La declaratoria de Santa Ana de Coro y su puerto como Patrimonio Mundial no solo protege las edificaciones, sino, de manera especial, la técnica constructiva tradicional que las hizo posibles. Se trata de un sistema basado en barro, adobe, madera, tejas criollas y otros materiales locales, que representa una síntesis única de las tradiciones locales con las prácticas arquitectónicas española mudéjar y holandesa.

“Hicimos una cabina donde se instalaron equipos para el resguardo de cámaras en una torre, y eso se trabajó con nuestros adobes. Todavía podemos seguir usando nuestra técnica constructiva” , afirmó Clark.

Actualmente, los artesanos están recibiendo una acreditación por parte del INSES (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Social de los Artesanos), lo que formaliza y reconoce su labor.

Impacto turístico y económico

El estado Falcón ha sido reconocido recientemente como el estado más visitado del país por el presidente Nicolás Maduro, y el centro histórico de Coro se consolida como uno de los polos turísticos más importantes de la región.

“El centro histórico fue uno de los puntos donde mayormente pasaron nuestros visitantes. Se les dio demostraciones de cómo se hacen los adobes, cómo se bate el barro”, destacó Inti Clark.

La restauración de estas 29 viviendas no solo garantizará la preservación del patrimonio, sino que impulsará la economía local, generará empleo para los artesanos de la zona y fortalecerá la oferta turística cultural del estado.

Un trabajo articulado entre nación, región y municipio

El memorándum de entendimiento fue firmado por el ministro de Cultura, Raúl Cazal, y el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, junto con los alcaldes de los municipios involucrados.

Clar destacó la importancia de este trabajo articulado: “Este es un esfuerzo que reconoce que el estado venezolano, el gobierno nuestro, en términos de institución nacional, regional y municipal, está trabajando de manera coordinada” .

El proyecto contempla no solo la ejecución de las obras, sino también la rendición de cuentas ante la Unesco, garantizando la transparencia en el uso de los recursos del Fondo de Emergencia.

Datos clave del proyecto: