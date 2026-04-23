Red de Arte realizará conversatorio “Artesanos del sonidos y las maderas patriotas” con luthiers este viernes 🗓

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En el marco de la celebración del Día Nacional del Cuatro, este viernes 24 de abril a partir de las 11:00 a.m., la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presentará la décima edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras, con el conversatorio titulado: “Artesanos del sonidos y las maderas patriotas”.

Prensa Fundación Red de Arte

Este encuentro busca reivindicar al cuatro venezolano como un vínculo de identidad nacional, destacando la transformación de la materia prima en memoria viva para trasmitir las tonadas musicales del pueblo venezolano.

Desde hace 13 años, los artesanos y artesanas dedicados a la fabricación de instrumentos tradicionales de cuerda, percusión y viento, iniciaron un proceso de organización que dio vida a la Red de Constructores del Sonido de Venezuela. Este colectivo agrupa a las regiones con mayor tradición, enfocándose especialmente en la fabricación del cuatro, la bandola, las maracas y el arpa, pilares fundamentales de nuestras manifestaciones culturales.

Los hacedores, hoy reconocidos bajo el término de luthiers, son quienes transmiten, a través de la calidad de los materiales y técnicas ancestrales, el sentimiento que resuena en cada pieza.

En esta oportunidad, el Círculo de las Palabras y las Manos Creadoras muestra la trayectoria artística de Juan José Hernández y Cesar Rivas, quienes desde la niñez han contribuido a la difusión de saberes de la madera a través de talleres en escuelas liceos y comunidades, con la finalidad de fortalecer los semilleros en el territorio nacional.

El encuentro se desarrollará bajo la siguiente programación:

  • 11:10 a. m. – 11:30 a. m.: Introducción: “El Cuatro como símbolo de identidad” y lectura de las micro biografías de los ponentes.
  • 11:30 a. m. – 12:10 p. m.: Ronda de saberes: Intervención de los maestros luthiers invitados.
  • 12:10 p. m. – 12:40 p. m.: Debate abierto: Intercambio de anécdotas, preguntas y reflexiones con el público asistente.
  • 12:40 p. m. – 12:55 p. m.: Cierre musical: Ejecución de joropo tradicional.

Para mayor información sobre éste y otros eventos, sigue las redes sociales oficiales de la Fundación Red de Arte en todas las plataformas digitales.

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