Red de Arte inauguró 8.ª edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras

La Fundación Red de Arte y el Movimiento Corazón Artesano dieron inicio este viernes 27 de marzo a la 8.ª edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras en la tienda y galería ubicada en el centro histórico de Caracas.

Texto y fotos: Fundación Red de Arte

La jornada comenzó con la exposición “Biosfera: jardines para el cuerpo”, de la diseñadora y orfebre Scarleth Ochoa. La artista, quien desde 2023 se ha dedicado a la investigación y diseño de piezas originales, destaca por integrar en su joyería el aroma natural de las frutas.

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio sobre orfebrería y biomateriales, donde se resaltaron las herramientas y técnicas de innovación que la creadora emplea en la elaboración de cada obra, donde resaltan la piel de la naranja, el limón y otros frutos aromáticos.

“Trabajar con biomateriales nos permite diseñar para obtener diferentes resultados, lo que nos ayuda a crear algo nuevo y distinto. Cada pieza parte de una necesidad, generando el menor impacto a nuestro planeta; estas obras están inspiradas en el ciclo de la vida”, expresó Ochoa.

Asimismo, detalló que su propuesta se centra en el aprovechamiento de residuos orgánicos que se encuentran en el hogar. “Trabajo principalmente con frutas, bajo la idea de reutilizar lo que tenemos en casa, desde cáscaras de naranja y limón. Actualmente, me encuentro realizando biocerámica con cáscaras de huevo y otras investigaciones del area”, detalló.

La artista enfatizó que su trabajo se aleja de la reproducción en masa. “Cada pieza es diferente, otorgándole a las personas un diseño que no tiene otro igual”, aseguró. Finalmente, informó que está elaborando un temario para facilitar talleres, charlas y foros, con el fin de compartir el proceso investigativo que ha desarrollado hasta la fecha.

La exposición “Biosfera: jardines para el cuerpo” permanecerá abierta al público hasta mediados del mes de abril en la tienda-galería de la Red de Arte, ubicada en la esquina La Torre, diagonal a la plaza Bolívar de Caracas.