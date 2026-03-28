Red de Arte inauguró 8.ª edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras

 • 0 Comentarios

La Fundación Red de Arte y el Movimiento Corazón Artesano dieron inicio este viernes 27 de marzo a la 8.ª edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras en la tienda y galería ubicada en el centro histórico de Caracas.

Texto y fotos: Fundación Red de Arte

La jornada comenzó con la exposición “Biosfera: jardines para el cuerpo”, de la diseñadora y orfebre Scarleth Ochoa. La artista, quien desde 2023 se ha dedicado a la investigación y diseño de piezas originales, destaca por integrar en su joyería el aroma natural de las frutas.

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio sobre orfebrería y biomateriales, donde se resaltaron las herramientas y técnicas de innovación que la creadora emplea en la elaboración de cada obra, donde resaltan la piel de la naranja, el limón y otros frutos aromáticos.

“Trabajar con biomateriales nos permite diseñar para obtener diferentes resultados, lo que nos ayuda a crear algo nuevo y distinto. Cada pieza parte de una necesidad, generando el menor impacto a nuestro planeta; estas obras están inspiradas en el ciclo de la vida”, expresó Ochoa.

Asimismo, detalló que su propuesta se centra en el aprovechamiento de residuos orgánicos que se encuentran en el hogar. “Trabajo principalmente con frutas, bajo la idea de reutilizar lo que tenemos en casa, desde cáscaras de naranja y limón. Actualmente, me encuentro realizando biocerámica con cáscaras de huevo y otras investigaciones del area”, detalló.

La artista enfatizó que su trabajo se aleja de la reproducción en masa. “Cada pieza es diferente, otorgándole a las personas un diseño que no tiene otro igual”, aseguró. Finalmente, informó que está elaborando un temario para facilitar talleres, charlas y foros, con el fin de compartir el proceso investigativo que ha desarrollado hasta la fecha.

La exposición “Biosfera: jardines para el cuerpo” permanecerá abierta al público hasta mediados del mes de abril en la tienda-galería de la Red de Arte, ubicada en la esquina La Torre, diagonal a la plaza Bolívar de Caracas.

Artesanas celebran el Premio Nacional de Cultura con un taller de muñequería en Tienda Red de Arte

marzo 1, 2026

25 muñequeras participan en la exposición “El Arte de la Ternura” en la Tienda Red de Arte del Teatro Teresa Carreño

febrero 24, 2026

Realizarán Simposio “Hecho a mano en Venezuela” en la UCV

junio 18, 2025

Fundación Red de Arte celebra el 6to aniversario de la cátedra Alfredo Almeida

mayo 30, 2025

“Gan-Edén”: Una visión contemporánea del paraíso terrenal llegó a la Galería Red de Arte

mayo 22, 2025

Consejos de Artesanos podrán registrarse en la Fundación Red de Arte

mayo 15, 2025

¡Fundación Red de Arte cumple 19 años!

mayo 8, 2025

Red de Arte reinaugura espacios en la Plaza Bolívar de Caracas con la exposición “Pinceladas Sonoras”

abril 18, 2025

Reinaugurarán tienda de Red de Arte de Plaza Bolívar con exposición de cuatros venezolanos

abril 14, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios