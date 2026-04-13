Biosfera: La joyería venezolana que transforma cáscaras de fruta en arte sostenible

Este lunes en el programa Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó con Scarlett Ochoa, licenciada en Orfebrería y Joyería, quien presentó su proyecto Biosfera, una innovadora línea de joyería elaborada con biomateriales derivados de residuos orgánicos.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

El proyecto, que nació durante sus estudios universitarios y se consolidó como su trabajo de grado (Pexis), representa una fusión entre el diseño artesanal, la sostenibilidad y la identidad local venezolana.

¿Qué son los biomateriales?

Como explicó Scarlett durante la entrevista, los biomateriales son materiales obtenidos de organismos vivos o de sus procesos. Estos se caracterizan por ser biodegradables y provenir de fuentes renovables, como cáscaras de fruta, micelio de hongos, fibras naturales y cáscaras de huevos.

Este enfoque se alinea con una tendencia global en el diseño de joyas, donde cada vez más creadores están optando por materiales de origen biológico y procesos de bajo impacto ambiental, rechazando el uso de plásticos y resinas derivadas del petróleo.

El proceso creativo: de la cáscara a la joya

El proceso de transformación que describe Scarlett es meticuloso y respetuoso con el medio ambiente. Las cáscaras de fruta —provenientes de los residuos generados en su propia casa y los de sus familiares y amigos— pasan por un proceso de deshidratación para evitar el crecimiento de organismos no deseados. Luego, se pulverizan y finalmente se someten a un secado que puede durar hasta tres semanas para obtener láminas aptas para la confección.

“Yo mi materia prima la utilizo de las cosas que se consumen en mi casa y de lo que consumen mis familiares y amigos. Yo tengo como un centro de recolección en mi casa”, comentó.

A diferencia de otros proyectos que utilizan resinas para encapsular y preservar los materiales orgánicos, Scarlett evita este tipo de recubrimientos para mantener la esencia sostenible de sus piezas. En su lugar, las piezas requieren cuidados específicos —evitar exposición directa al calor y al agua— y tienen una duración superior al año.

La naturaleza como materia y mensaje

El lenguaje visual de Biosfera está profundamente inspirado en la naturaleza. Las piezas —que incluyen collar, aros (saltillos), brazalete, accesorio para la mano y anillo— incorporan elementos como flores y líbulos de mar, que la artista recolectó en la playa del Club de Mamo.

“La naturaleza es mensajera. El mar transformó estos líbulos, y los dejó para que yo pudiera usarlos en estas piezas. Mi trabajo es de poder reutilizar todo lo que pueda contener”, expresó Scarlett.

Este enfoque reflexivo sobre la relación entre el ser humano y su entorno es el motor conceptual del proyecto. Para la artista, la sostenibilidad no es solo una técnica, sino una filosofía de vida que honra y agradece los recursos que ofrece la tierra.

“Para mí, más allá de hacer piezas con un material novedoso: se trata de cuidar, honrar y agradecer lo que nos provee nuestra tierra día a día” .

Expansión: Biocerámicos y piezas de reproducción

Actualmente, Scarlett está trabajando en una nueva línea de piezas elaboradas con biocerámicos a base de cáscaras de huevo, un material que también ha sido explorado por diseñadores a nivel internacional por su versatilidad y acabado similar a la piedra o al mármol.

Esta nueva línea permitirá ofrecer diseños menos personalizados y de “reproducción masiva” —entre comillas—, es decir, piezas que representen la identidad de la marca y sean más accesibles para el público que desea adquirir una joya Biosfera.

Próximos pasos: Talleres de biomateriales

Entre los proyectos futuros de Scarlett se encuentra la realización de talleres sobre biomateriales, abiertos a personas sin conocimientos previos en joyería. El taller, que actualmente se encuentra en fase de estructuración, contempla una primera parte teórica (introducción a los biomateriales, sus comportamientos y cuidados) y una segunda parte práctica de elaboración.

“La primera parte es como una introducción a qué son los biomateriales, cómo se comportan, su cuidado, para después pasar a la parte práctica que es la elaboración de estos”, detalló.

Venezuela: un laboratorio natural para la biojoyería

Venezuela es reconocida internacionalmente como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, albergando más de 16.000 especies de plantas registradas y una enorme variedad de ecosistemas. Esta riqueza natural ofrece un contexto privilegiado para el desarrollo de proyectos como Biosfera, que se nutre de los recursos locales y promueve una economía circular desde el hogar.

Cómo adquirir o seguir Biosfera

Las personas interesadas en conocer las piezas de Scarlett Ochoa o en mantenerse informadas sobre los próximos talleres pueden seguir el proyecto a través de su cuenta de Instagram: