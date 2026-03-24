Ministerio de Cultura y Banco Digital de los Trabajadores consolidan alianza para impulsar el sector artesanal

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Este lunes 23 de marzo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, sostuvo una reunión con el presidente del Banco Digital de los Trabajadores, Sergio Lotartaro, con el objetivo de definir mecanismos para fortalecer la producción y comercialización de la artesanía nacional.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

Durante el encuentro, Cazal subrayó que esta alianza se materializa en cumplimiento de las directrices de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. “La presidenta nos dio unas instrucciones en la entrega del Premio Nacional de Cultura y hoy vemos en papel los acuerdos. Estamos trabajando por nuestro pueblo”, indicó.

En ese sentido, Lotartaro explicó que la ruta de trabajo comprende la realización de ferias artesanales y la entrega de financiamiento a creadores y creadoras del país, facilitando herramientas para potenciar su capacidad productiva.

La reunión también contó con la participación de Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora nacional del Movimiento Corazón Artesano.

Con esta iniciativa, el Estado venezolano reafirma su compromiso con la protección de la identidad cultural y el impulso del trabajo hecho a mano como motor de la economía nacional.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas del Banco Digital de los Trabajadores, en Caracas.

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