Festival Latinoamericano de Software Libre se realizará en la UCV y el Teatro Teresa Carreño 🗓

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (Flisol) se realizará en su edición 22 en numerosas ciudades de América Latina y España, como forma de estimular la difusión, el conocimiento y la instalación de aplicaciones y sistemas operativos de Software Libre, animando a todo tipo de público (estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y personas que no posean mucho conocimiento informático) a asistir y llevar sus computadoras para instalar sus equipos.



Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Flisol es organizado por comunidades y entusiastas del mundo del software libre, y algunas de sus sedes también son apoyadas por gobiernos e instituciones públicas, como pasa con el que se organizará en Caracas los días 29 y 30 de abril.

Un comunicado informa que el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI, ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela) organizará el evento en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y también en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Es la segunda vez que el evento se realizará en la Facultad de Ciencias.

Los representantes del CNTI señalaron que el tema central para el festival este año es la Inteligencia Artificial y el Hardware Abierto, ofreciendo así un espacio para que estudiantes, profesionales y entusiastas del software libre conozcan de cerca el trabajo de las comunidades organizadas.

En la UCV

El miércoles 29 de abril, entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde, habrá áreas expositivas y demostrativas en la Facultad de Ciencias de la UCV, en la que se expondrán diferentes proyectos. También habrá una mesa de instalación para que instalen software libre a tu equipo de forma gratuita.

Además, se realizarán varios talleres, los cuales se impartirán en espacios en la Facultad de Ciencias:

Diseño Web Soberano: de Boceto a Plantilla DeepRoot, por Jonás Reyes. Se enseñará la creación de plantillas HTML/CSS con asistencia de inteligencia artificial y paletas de colores. Será a las 9 de la mañana, hasta las 10:30 a.m.

por Jonás Reyes. Se enseñará la creación de plantillas HTML/CSS con asistencia de inteligencia artificial y paletas de colores. Será a las 9 de la mañana, hasta las 10:30 a.m. Animación y Artes Digitales 100% Software Libre (Animación profesional utilizando Blender) por Raúl Alfredo González, entre las 10:30 AM y las 12:00 PM.

por Raúl Alfredo González, entre las 10:30 AM y las 12:00 PM. Audio Profesional con GNU/Linux: Jamming en Vivo, por Octavio Rossell y Licar Vásquez. Se impartirá entre la 1:00 PM y las 2:30 PM

Es importante inscribirse, pues aunque los talleres son gratuitos, el espacio es limitado. Para ello, recomiendan escribir al correo atencion@cnti.gob.ve.

Charlas magistrales en el Teresa Carreño

El jueves 30 se realizarán charlas magistrales en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. “Escucha a los expertos sobre el futuro de la tecnología soberana en el escenario cultural más importante del país”, señala el comunicado.

En el festival se presentará la versión 8.4 del sistema operativo Canaima. Los asistentes podrán llevar sus equipos al stand de instalación para contar con el apoyo de soporte técnico y obtener esta nueva actualización.

En otras ciudades

El viernes 24 de abril, el Flisol Monagas se realizará en la sede de la Lotería de Oriente en Maturín, organizado por Nerio Villalobos. El sábado 25 también se espera su realización en Cumaná, Mérida y Valencia (sedes por definir), y el 17 de abril ya se realizó un Flisol en San Juan de los Morros (estado Guárico), en el Complejo Educativo José Félix Ribas, ello según la página oficial de Flisol Venezuela.