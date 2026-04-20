Fundación Red de Arte desplegará programación cultural en 12 estados del país 🗓

Con el propósito de enaltecer el quehacer artesanal, la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevará a cabo una extensa programación de actividades en 12 estados en el territorio nacional del 21 al 27 de abril. La agenda incluye conversatorios, ferias y exposiciones, cuyo ejes centrales serán la preservación de los saberes ancestrales y la innovación artesanal. Dichas actividades contarán con la participación de estudiantes y comunidades organizadas.



Texto: MPPC y Red de Arte

La programación iniciará en el Museo de Arte Valencia (MUVA) , donde se desarrollarán talleres de bordado y macramé enfocados en la cultura de paz.

, donde se desarrollarán talleres de bordado y macramé enfocados en la cultura de paz. En el estado Aragua , se realizarán talleres de reciclaje creativo en el sector Caña de Azúcar y técnicas de tejido en la sede de la Contraloría del estado.

, se realizarán talleres de reciclaje creativo en el sector Caña de Azúcar y técnicas de tejido en la sede de la Contraloría del estado. En Anzoátegui , los oficios artesanales cobrarán vida con el conversatorio titulado “Protegiendo la esencia de la obra”, una cátedra sobre la propiedad intelectual y el valor del diseño original.

, los oficios artesanales cobrarán vida con el conversatorio titulado “Protegiendo la esencia de la obra”, una cátedra sobre la propiedad intelectual y el valor del diseño original. Simultáneamente, en Bolívar y Distrito Capital se presentará “El círculo de la palabra y las manos creadoras”, un espacio para explorar la fibra ancestral y la luthería con maderas autóctonas.

se presentará “El círculo de la palabra y las manos creadoras”, un espacio para explorar la fibra ancestral y la luthería con maderas autóctonas. La exhibición artesanal también tendrá un espacio protagónico en el estado Barinas con la expo venta “Barineando” en la plaza Bolívar, espacio que fusionará la artesanía local con la celebración del Día del Libro y del Idioma.

con la expo venta “Barineando” en la plaza Bolívar, espacio que fusionará la artesanía local con la celebración del Día del Libro y del Idioma. Asimismo, en Falcón , la Galería Rafaela Amaya ofrecerá una experiencia inmersiva a través de demostraciones de oficio con fibras naturales y charlas sobre su impacto ambiental.

, la Galería Rafaela Amaya ofrecerá una experiencia inmersiva a través de demostraciones de oficio con fibras naturales y charlas sobre su impacto ambiental. En los estados Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes y Yaracuy, se realizarán talleres, visitas guiadas y jornadas de elaboración de piezas con diversas fibras (blandas y duras) para fomentar el aprendizaje de los asistentes.

se realizarán talleres, visitas guiadas y jornadas de elaboración de piezas con diversas fibras (blandas y duras) para fomentar el aprendizaje de los asistentes. El cierre de esta agenda tendrá lugar en el Parque Nacional Waraira Repano, en Caracas, donde del 22 al 26 de abril se instalará la feria artesanal “Expoartesanías en las alturas”. El Salón de los Espejos será el espacio donde se podrán adquirir piezas hechas a mano.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Red de Arte y diversas instituciones aliadas, busca la comercialización y el reconocimiento de la artesanía como un motor de desarrollo económico y social para Venezuela.