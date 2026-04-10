El bolero y la artesanía se unieron en homenaje a Luis Antonio Bigott (+Fotos)

En la tienda Red de Arte de la plaza Bolívar, se realizó este viernes 10 de abril el conversatorio “El Bolero Latinoamericano y la Artesanía en el pensamiento de Luis Antonio Bigott”, como parte de la 9.ª edición del Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras. El evento contó con las ponencias de la bolerista Berenice del Moral, el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, y el investigador José Leonardo Sequera.

Texto: Angie Vélez/ Fotos: (Roiner Ross)

La cantora, Berenice del Moral, recordó cómo su hogar en Tucupita fue un espacio de formación musical y artesanal gracias a la influencia de Luis Antonio Bigott, donde ella misma aprendió el oficio de la muñequería. Durante su intervención, interpretó fragmentos de “Escríbeme” y recordó la máxima del maestro: “Hay que ir a las comunidades a enseñar y aprender”, subrayando la conexión emocional entre el bolero, el tango y la identidad popular.

Por su parte, Vladimir Sosa Sarabia, analizó el bolero como una “filosofía emocional” que define al latinoamericano. Destacó que Bigott fue un estudioso profundo de los ritmos y la artesanía nacional, asegurando que cada charla con él era una lección de investigación. Sosa instó a los jóvenes a valorar a los boleristas venezolanos para comprender el sentimiento y la historia que nos une como región caribeña.

Asimismo, el profesor José Leonardo Sequera, resaltó el legado pedagógico de Bigott, quien integró la artesanía y la música en el proceso de enseñanza. Sequera definió al maestro como un “apasionado de lo cotidiano” que utilizó la poesía y la cultura para romper los paradigmas de la sociedad, aplicando sus conocimientos desde perspectivas diversas para transformar la educación tradicional.

El cierre de la actividad estuvo amenizado por la potente voz de Berenice del Moral, quien interpretó temas emblemáticos como “Sabor a mí”, favoritos del maestro Luis Antonio Bigott. Esta iniciativa fue organizada por la Fundación Red de Arte y el Centro Internacional para la Descolonización Luis Antonio Bigott, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).