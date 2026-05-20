La Red de Arte celebra su aniversario con talleres, tambores y un homenaje a la herencia africana en 14 estados

Del 21 al 30 de mayo, la Fundación Red de Arte desplegará una agenda gratuita que incluye textilería terapéutica, muñequería “Abayomi”, un foro con el SAPI y un cierre con tambores para anunciar las festividades de San Juan.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Red de Arte / Fotos: Red de Arte

“Por ahí dicen que 20 años no son nada, pero 20 años ¡cuánto ha sido!”. Con esa alegría, la Fundación Red de Arte se prepara para conmemorar dos décadas de trabajo ininterrumpido promoviendo, difundiendo y comercializando la artesanía venezolana como lenguaje palpable de nuestras tradiciones.

La celebración, que se extenderá desde el 21 hasta el 30 de mayo en 14 estados del país, incluye talleres de formación, conversatorios, exposiciones, un foro central sobre propiedad intelectual y un cierre musical con tambores y salsa. Todo el programa es totalmente gratuito.

Un recorrido por Venezuela: de la textilería terapéutica a la museografía popular

El epicentro de las actividades formativas estará en los estados Carabobo y Trujillo, pero la programación abarca desde Apure hasta Zulia.

Carabobo: Tejido, paz y sanación

En Valencia, la Casa de los Talleres del Museo de Arte Valencia (MUVA) será sede, entre el 21 y el 23 de mayo, de encuentros dedicados a la textilería terapéutica y la paz. Las artesanas Isbelia Barreto, Fátima Mendoza, Raiza Caballero y Lucy Sandoval guiarán a los participantes en el uso del tejido como herramienta de sanación emocional y construcción de convivencia.

Trujillo: Escuelas y centros culturales se visten de tradición

Trujillo activará planteles escolares y centros culturales con talleres de tejido tradicional y museografía popular, buscando sembrar en las nuevas generaciones el amor por los oficios ancestrales.

Otros estados: Exposiciones y demostraciones en vivo

Los estados Apure, Barinas, Bolívar, Anzoátegui, Táchira, Mérida, Falcón, Yaracuy y Zulia ofrecerán muestras expositivas, talleres prácticos, demostraciones de oficio, visitas guiadas y conversatorios orientados a visibilizar la producción artesanal de sus localidades.

Caracas vibra con África: Abayomi, máscaras y la figura de Pedro Camejo

En el marco de la Semana de África, Caracas vivirá una jornada especial entre el 25 y el 28 de mayo en el complejo Tiuna El Fuerte, en El Valle. La programación incluye:

– Ciclo pedagógico de muñequería de trapo “Abayomi” : Un taller que rescata la tradición africana de muñecas sin costura, símbolo de resistencia y esperanza.

– Modelado de máscaras afrovenezolanas en arcilla : Impartido por el ceramista Richard Mendoza.

– Talla en madera inspirada en Pedro Camejo (“El Negro Primero”) : Un homenaje al héroe de la Batalla de Carabobo desde la escultura popular.

“El Día de la Afrovenezolanidad se conmemorará con actividades que resaltan la importancia de la herencia africana desde la perspectiva artesanal”.

Foro con el SAPI y Sencamer: La autenticidad como sello de calidad

El viernes 29 de mayo, la Red de Arte invita al foro “Diálogos por la Autenticidad del Saber Hacer” . Este espacio de debate técnico y empírico será conducido por Aracelis García (presidenta de la Fundación), junto a Maury Márquez, María Daza, Carmen Hernández y Judith Valencia.

Participarán también representantes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) . El objetivo es debatir cómo proteger el conocimiento ancestral y certificar la autenticidad de la producción artesanal venezolana.

Al finalizar, se efectuará una entrega de reconocimientos a los trabajadores y artesanos que han construido estos 20 años de historia.

Cierre con tambores: Bienvenida a San Juan

El cierre de la agenda será el sábado 30 de mayo en el Eje del Buen Vivir (Caracas), a partir de las 4:00 p. m., con el ritmo que traerán agrupaciones de salsa y tambores. La actividad servirá como bienvenida formal a las festividades de San Juan Bautista, adelantando una de las celebraciones populares más arraigadas en la cultura venezolana.

20 años de historia: de 2005 al Centro Nacional de Artesanía

La Fundación Red de Arte fue creada en 2005 como Red de Arte Venezolano y consolidada como fundación estatal en 2006 por el comandante Hugo Chávez . En estos 20 años, ha sido liderada por figuras como Yamila Grioni, Rosangela Yajure, Joel Arellano, Pedro Guillén, Karen Millán y Aracelis García Reyes (actual presidenta) .

Bajo su gestión, la fundación ha impulsado la creación del Centro Nacional de Artesanía para fortalecer la comercialización del arte popular. Actualmente cuenta con 17 tiendas y galerías a nivel nacional y ha incorporado a más de 6.000 nuevos creadores al circuito económico-cultural .

Como lo expresó la viceministra de las Artes, Mary Pemjean:

“20 años en un trabajo que se ha hecho en conjunto por crear la Fundación Red de Arte, un espacio que ha permitido que artesanos y artesanas tengan la oportunidad de visibilizarse, de mostrar todas sus piezas, pero sobre todo de darnos conocimiento ancestral” .

Formación permanente: Un legado que continúa

Más allá de la programación aniversario, la Red de Arte mantiene abiertos espacios permanentes cada fin de semana en el Eje del Buen Vivir de Caracas, dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Las disciplinas incluyen:

– Dibujo y pintura

– Alambrismo

– Técnicas de torno

– Cerámica

– Muñequería tradicional

La Fundación invita a artesanos, hacedores culturales y público general a sumarse a estos espacios gratuitos, pensados para el disfrute, el sano esparcimiento y la preservación del patrimonio cultural del país.