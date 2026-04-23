Venezuela celebra la palabra: Un despliegue nacional de actividades por el Día Internacional del Libro y del Idioma

Con una nutrida agenda que abarcó todo el territorio nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura conmemoró este jueves el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. A través de lecturas dramatizadas, ferias, conversatorios y talleres, el país reafirmó su compromiso con la promoción del hábito lector, la democratización del acceso al conocimiento y el homenaje a los grandes referentes de la literatura venezolana.

Fuente Gabinetes Culturales de todo el país

En el estado Yaracuy

Los niños y niñas del preescolar “Ezequiel Zamora”, participaron este jueves en una visita guiada a la biblioteca pública “Domingo Oviedo Parada” del municipio Urachiche, estado Yaracuy. Doris Tibisay Rodríguez, del Gabinete Ministerial para la Cultura indicó que, “durante el recorrido, los pequeños exploraron los espacios de lectura y disfrutaron de una mañana dedicada a fomentar el amor por los libros”.

Además de promocionar la lectura, los estudiantes formaron dinámicas de cuentacuentos, dramatizaciones y expresiones artísticas a través del dibujo.

Finalmente, Rodríguez señaló que estas actividades buscan acercar a los niños y niñas al mundo de las letras de una forma divertida, sana y creativa, motivando el hábito lector desde la etapa inicial.

En el estado Aragua

Con el propósito de celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, el estado Aragua inició este jueves una nutrida agenda cultural que recorrerá diversos municipios de la entidad.

Bajo el lema “El libro: una aventura sin límites”, en la sala de ciencias de la Biblioteca Agustín Codazzi, la antropóloga Judith Heredia, especialista del Gabinete de Cultura de Aragua, realizó el conversatorio “El libro como patrimonio de la humanidad”. También se hizo la charla “Los secretos del libro: del muro al link”, presentada por el grupo literario “Destellos de Orión”.

Se presentó la obra “¿Volamos como vuelan los ángeles o hacemos el amor?” del poeta Williams Alberto Hernández y luego continuó la obra “La iguana rosada”, interpretada por Margarita Berroterán, conocida como “La poeta campesina”.

En el Teatro Ateneo “Miguel Ramón Utrera”, en el municipio San Sebastián, el poeta José Gregorio “Goyo” Correa presentó el libro “Me levanté sola” de Lissete Padrón, seguido del conversatorio “El hecho lector y el rol de la mujer en la literatura”, dictado por Roxanne Aguilar.

El viernes 24, a las 10:30 a. m., se inauguró una exposición de poesía y un recital en honor a Reinaldo Escalante, figura icónica de las letras locales. Simultáneamente, en el municipio Bolívar, la UEN Antonio Ricaurte de San Mateo recibirá al cronista José Leonardo Sosa para disertar sobre “La importancia del libro histórico en el presente”. La programación en esta localidad incluirá el performance “No solo son hojas” y un recital poético a cargo de la agrupación “Más que talento”.

La ruta literaria llegará el viernes 24, a las 2:00 p.m., a los espacios de “Il Bom Café” en Las Delicias. Allí, María Alvarado y Betzaida Cova, del movimiento “Libros Poesía”, conversarán sobre los “Retos del Libro y la Lectura” en un ambiente que incluirá intercambio de textos y la música del flautista Nelson Romero.

El ciclo de celebración concluirá el 30 de abril a las 10:00 a. m. en el Liceo Julio Morales Lara de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry. La jornada de clausura abordará la era tecnológica con el conversatorio “Cómo fomentar la lectura a través de las redes sociales” y un recital de voces poéticas locales.

En el estado Portuguesa se celebró la Feria del Libro Chabasquén 2026

Con una amplia muestra literaria cargada de rigor festivo, la capital del municipio José Vicente de Unda del estado Portuguesa, se convirtió en la “Capital del Libro” en la región centrooccidental del país. La actividad contempló presentación de libros, y expo-venta de literatura con diferentes editoriales que llevaron libros para todas las edades, destacando la participación de Librerías del Sur en la entidad, con la entrega de libros del “Plan 25 para el 25” dirigido específicamente a la juventud.

Además, la danza, la música y el baile local engalanaron el espacio . Todo con mucha alegría y amor por la lectura.

El homenajeado, Don Julio Rafael Mendoza, fue reconocido por su gran aporte a la cultura local, regional y nacional, quien presentó además, su más reciente publicación, “De Oro Púrpura”.

En el estado Bolívar

Con una nutrida programación que involucró los municipios Angostura del Orinoco y Piar, el estado Bolívar conmemoró este jueves 23 de abril el Día Internacional del Libro y del Idioma, trasformando los espacios públicos en refugios de imaginación y saber.

Las actividades iniciaron desde tempranas horas de la mañana con la toma cultural en la icónica plaza Centurión de Ciudad Bolívar, con la lectura dramatizada de cuentos infantiles como corazón del encuentro en el que se dieron cita niños y niñas de los sectores aledaños. Una emocionante iniciativa de la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos, que conectó con los más pequeños desde la creatividad al descubrir que un libro puede ser un teatro entero y una herramienta de libertad para fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad. Seguidamente, la sede de la biblioteca, ubicada en el Centro Histórico de la capital bolivarense, sirvió de escenario para el encuentro de lectura dramatizada de cuentos infantiles, con el objetivo de fomentar el hábito lector en la infancia mediante la técnica del teatro leído y mejorar la comprensión lectora.

Desde Upata, la sede de la Fundación Librerías del Sur abrió sus puertas para albergar el conversatorio Día Internacional de Libro, el cual tuvo como orador de orden al cronista del municipio Piar, Eligio González, quien unió la experiencia con el espíritu juvenil de los upatenses.

El encuentro congregó a representantes del consejo de promotores de lectura Simón Rodríguez, la biblioteca comunal Ernesto Ché Guevara, la biblioteca comunal Niños de mi barrio, biblioteca comunal Cacao Literario, escritores locales, patios productivos, la Fundación San Marcos, artesanos y libreros.

Vale destacar que durante la semana también se llevaron a cabo actividades enmarcadas en esta importante celebración. Entre ellas, resaltan las exposiciones de las bibliotecas especializadas UNEG, UPT, UBV y Archivo General de Guayana, en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. Un encuentro que reunió a niños y niñas de diferentes unidades educativas y ofreció la presentación del libro de la novel escritora bolivarense, Maibys Prieto, titulado “Tina y el monstruo del Orinoco”, un obra que desde la perspectiva de la autora conecta la fantasía con nuestras raíces angostureñas y el río padre. La ocasión fue propicia para hacer la entrega de la edición 25 para 25 por parte de la Fundación Librerías del Sur, la presentación de muestras teatrales por parte de estudiantes del Colegio Libertador y el maratón de lectura con la participación de estudiantes de Unearte.

Para este viernes 24 de abril continúa la celebración, desde el municipio Piar con el encuentro de cuenta cuentos desde la UEN San Antonio y le expoferia de libros desde la plaza Bolívar. De esta forma, siguiendo las políticas emanadas desde el Gobierno central que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos, el estado Bolívar reafirma su compromiso con la promoción de la lectura como herramienta para el desarrollo crítico y la importancia de los libros para asegurar que nadie se quede sin voz en el relato del mundo moderno.

En Trujillo

Este 23 de abril, el Gabinete Cultural del estado Trujillo desplegó la iniciativa “Un día basado en libros” para celebrar el Día Internacional del Libro y sembrar la semilla de la creación literaria en el corazón de los más jóvenes.

En la Casa Natal de Cristóbal Mendoza, en el municipio Trujillo, la palabra cobró vida a través de diversas estaciones creativas. La experiencia incluyó la magia de la narración oral con “Entre cuentos y letras”, a cargo de Miriam Laguna, seguido de “Mi primer libro”, coordinado por Benigno Barazarte. Asimismo, los presentes disfrutaron del “Mural literario”, de la mano de Luis Alejandro Araujo.

Como parte de las actividades, el escritor César Moncayo realizó la presentación del libro “El Credo de Aquiles Nazoa”, comentado por Earle Herrera, logrando un espacio de intercambio para niños, niñas y jóvenes. Además, la jornada incluyó la donación de los libros “La tarea de Perucho”, “La cucarachita azul” y “Simoné y el Unicornio”, editados por “El Perro y la Rana”.

En paralelo, el municipio Boconó se sumó a esta fiesta de las letras a través de la Fundación Librerías del Sur, con una gran expoventa de libros desde el Concejo Municipal.

Cojedes: Inaugurada exposición “Umbrales de papel y letras”

Con el protagonismo de los niños y niñas del municipio Ezequiel Zamora, este jueves se inauguró la muestra “Umbrales de papel y letras” en la sede de la Fundación Red de Arte en San Carlos, estado Cojedes, como parte de la celebración del Día Internacional del Libro.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, exhibe los resultados de los talleres creativos realizados en el Colegio Eloy Guillermo González. En estas jornadas, los estudiantes trascendieron su rol de lectores para convertirse en autores, diseñando y escribiendo sus propios textos de forma artesanal.

La actividad contó con el acompañamiento de Leana Rumbos, trabajadora de Misión Cultura, y Silvestre Botello, habitante del municipio Ezequiel Zamora, quienes destacaron la fabricación del libro artesanal como una vía para democratizar la cultura y fortalecer la identidad regional.

Por su parte, el especialista en patrimonio Jorge Silva compartió reflexiones sobre el derecho de autor, subrayando la importancia de proteger la propiedad intelectual en las comunidades.

La celebración concluyó con un recital poético organizado por la Red de Arte, El Perro y la Rana y la Misión Cultura, consolidando el compromiso del Estado venezolano con la promoción de la lectura y la creación literaria.

En el estado Mérida se exaltó la obra literaria de Earle Herrera

En los espacios de la Biblioteca Pública Simón Bolívar, se realizó un conversatorio sobre la vida y obra del escritor y periodista Earle Herrera, destacado cronista, cuentista y poeta. El conversatorio contó con la presencia del escritor Ennio Tucci, el director del Gabinete de Cultura Oscar Upegui y la escritora regional y homenajeada de la XXII Feria Estadal de la Lectura, Mérida 2026 “Palabras que nos unen” Karelyn Buenaño.

Los escritores presentes destacaron los pasos iniciales de Earle Herrera en la literatura, cuando a los 11 años de edad, su abuelo Torcuato Silva, quien era autodidacta le enseñó las diferentes composiciones en la poesía y las rítmicas en los versos. Asimismo, se profundizó en los libros “La magia de la crónica”, “Rocinante comió muchas ciruelas en el parque” y “Cementerio Privado”, textos que resumían su manera de ver la sociedad, la vida y la importancia de lo humano desde los niños y niñas de la Patria.

Para finalizar, el politólogo Oscar Upegui exaltó los planes de lectura que adelanta el Gobierno Bolivariano.

El estado Falcón celebró el Día del Libro

Los estudiantes de la Escuela Primaria Bolivariana “Josefín Leidenz”, ubicada en el municipio Miranda, del estado Falcón, participaron en una significativa jornada literaria este jueves 23 de abril. La actividad, enmarcada en la promoción de la lectura, destacó por el obsequio de textos y el desarrollo de habilidades lingüísticas en estudiantes de 4to, 5to y 6to grado.

​La jornada literaria contó con la participación de los promotores culturales del Instituto de Cultura del estado Falcón (Incudef): Marianela Oliveros, Enna Zavala, Evelio Gómez y Flor Naveda, quienes, junto a docentes y especialistas de la institución, guiaron a los alumnos en diversos desafíos intelectuales.

​Los estudiantes pusieron a prueba su ingenio mediante ejercicios divertidos de escritura y lectura de palíndromos, frases que se leen igual de adelante hacia atrás y la resolución de crucigramas, prácticas que habían reforzado previamente en sus aulas.

La licenciada Marianela Oliveros, aprovechó la ocasión para felicitar a los niños por su brillante desempeño y a los maestros por el compromiso en la preparación de la dinámica.

​Durante el evento, se premió al equipo ganador con un obsequio especial, mientras que la totalidad de los alumnos de los grados participantes recibió ejemplares bibliográficos para fomentar el hábito de la lectura en casa.

​El profesor Julio Lugo expresó su satisfacción por el impacto pedagógico de la jornada “como educador, pienso que esta actividad es algo muy emocionante para los muchachos e importante para nosotros, padres y educadores. De esta forma colocamos un poquito aparte lo virtual, para que ellos empiecen a investigar con los libros, que es una fuerza que le da mayor nutrición al cerebro”.

​Asimismo, hizo un llamado a las familias a supervisar el uso de la tecnología: “debemos estar muy atentos; le pedimos a los representantes que nos ayuden a que los niños investiguen la realidad y nuestra historia, buscando siempre una información de mayor calidad”.

La Guaira rindió tributo a las letras y la identidad

En la Sala de Ciencias Sociales de la Biblioteca Pública Central “José María España”, ubicada en el casco histórico de La Guaira, se realizó el foro “De la Historia Regional a la Historia Comunal”. El encuentro destacó el papel fundamental que desempeñan los cronistas como guardianes de la memoria colectiva, destacando su labor en la difusión de las narrativas que nacen desde el corazón de las comunidades.

Durante el foro también se rindió tributo al recordado escritor y periodista venezolano, Earle Herrera, cuya obra sigue siendo un referente de la crónica y la identidad nacional.

Este espacio permitió reflexionar sobre cómo la historia de un país se construye desde lo pequeño, desde la vivencia de cada barrio y parroquia. De esta manera, la Editorial Raúl López presentó una exposición especial con su catálogo de publicaciones, visibilizando el trabajo de investigación de los escritores y cronistas guaireños.