Artesanas celebran el Premio Nacional de Cultura con un taller de muñequería en Tienda Red de Arte

Bajo el título “Muñecas de trapo para la autonomía familiar”, se llevó a cabo este 27 de febrero el cuarto conversatorio del programa Círculo de la Palabra y las Manos Creadoras en los espacios de La Tienda y Galería Red de Arte en Caracas. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de la Fundación Red de Arte, forma parte de las actividades conmemorativas por el mes de las muñecas y muñecos de trapo.

Texto y fotos: Prensa Red de Arte

​El evento estuvo a cargo de Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora nacional del Movimiento Corazón Artesano, quien expresó su alegría y felicitaciones hacia las maestras del hilo y la aguja. “Estos espacios se engalanan al recibir a las merecedoras del máximo galardón de la cultura venezolana. Ellas, a través de sus familiares y amigos, son dignas de este reconocimiento por su trayectoria, dedicación y compromiso con una cultura artesanal que escribe historia a través de sus creaciones”.

​Por su parte, la artesana Rosaura Funes, llena de emoción relató la importancia de este premio como reflejo de un arduo trabajo colectivo que desde niña ha formado parte fundamental de su vida “Este logro es de todas mis hermanas artesanas del país. Recordar mis inicios con muñecas de papel me motiva a seguir dando vida a los retazos para llevar alegría a las comunidades”.

​Asimismo, Laura Funes, muñequera caraqueña, celebró este nuevo capítulo de los Premios Nacionales de Cultura 2025-2026. Resaltó que la muñequería es una herramienta de sanación y conexión: “Una muñeca es como una hija más. Mientras la familia Funes tenga vida, seguirá creando con fuerza y compromiso piezas de nuestra identidad”.

​Durante la jornada se realizó un taller de elaboración de muñecas donde las hermanas Funes compartieron técnicas y experiencias con los asistentes.

Entre los participantes destacó la señora Irma Izquierdo, quien a sus 86 años realizó su primera muñeca. “Aprendí a realizar mi muñeca con mis propias ideas; el tiempo se me pasó volando cosiendo el rostro y armando el cuerpo”.

​La jornada finalizó con una dinámica de integración entre muñequeros, jugueteros y público general. Se invita a la colectividad a seguir las redes sociales de la Fundación Red de Arte y el movimiento Corazón Artesano para participar en los próximos talleres y encuentros culturales.