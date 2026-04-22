Ministro Cazal y artesanos evaluaron proyectos con miras a incrementar la producción en el sector

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El ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Raúl Cazal, sostuvo una reunión este miércoles 22 de abril con artesanos y artesanas del país para conocer de primera mano nuevos proyectos que coadyuven al incremento de la producción en este sector y permitan la construcción de una economía cultural sustentable.

Texto: Prensa MPPC  / Fotos: Elina Tineo

Durante el encuentro realizado en la sede del MPPC, el titular de cultura venezolana estuvo acompañado por la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; y Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, donde se evaluaron iniciativas de la actividad artesanal.

Además, el espacio fue idoneo para exponer la integración y promoción del oficio, promoviendo la transmisión de saberes a las próximas generaciones de artesanos.

En tal sentido, Cazal resaltó la esencia detrás de cada pieza artesanal hecha por la creatividad del pueblo. “La artesanía posee un valor, ya que representa la producción hecha a mano (…) Lo que creamos debe tener la capacidad de reproducirse; si beneficia a uno, si alegra a un niño o una niña, debe ser capaz de alegrar a todos los niños y niñas. Ese es el verdadero sentido de nuestro trabajo, y por eso es una preocupación del Estado”, afirmó.

Asimismo, el Ministro destacó la importancia del trabajo mancomunado en el hecho artesanal, e invitó a seguir articulando esfuerzos con las gobernaciones y las diferentes instituciones del Estado.

“Aunque no todos trabajamos directamente en la artesanía, cada uno de nosotros tiene una perspectiva única sobre el hecho cultural. Esta diversidad nos enriquece. A veces avanzamos y otras veces retrocedemos, pero es en esos procesos donde encontramos valor y crecimiento”, indicó Cazal.

Finalmente, el titular de Cultura señaló que detrás de cada pieza artesanal hay una historia que fundamenta las raíces y la identidad cultural del país.

 

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