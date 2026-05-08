Fundación Red de Arte cumple 20 años de promoción identitaria

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Una gran agenda de actividades formativas, recreativas y de saberes ancestrales ofrecerá hasta este domingo 10 de mayo la Fundación Red de Arte en todas sus sedes de tiendas y galerías a escala nacional, con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario.

Texto y Fotos: Fundación Red de Arte

A través de estas presentaciones, el pueblo venezolano podrá compartir e intercambiar conocimientos sobre la cultura artesanal en sus territorios, así como la presencia de maestros, aprendices y oficiantes en diversos talleres, conversatorios y foros.

Tradición y fe: El Velorio de Cruz de Mayo

Los estados Bolívar, Trujillo, Anzoátegui, Mérida, Apure, Aragua, y Falcón serán el epicentro de esta manifestación cultural, donde cada espacio se transformará en el escenario para conocer y disfrutar la elaboración de flores, encuentros didácticos, demostraciones de oficio y exposiciones simultáneas, con el objetivo de seguir promoviendo la artesanía local desde las diferentes disciplinas.

Asimismo, se realizarán experiencias inmersivas sobre la historia, simbología y los adornos de la Cruz de Mayo que permitirán a los asistentes conectar con la profundidad de esta colorida tradición en los diferentes rincones del país.

Formación, afrovenezolanidad y homenaje a las madres

La programación también rinde tributo a la cotidianidad y a la mujer venezolana. En el marco del Día de las Madres, los estados Falcón, Carabobo, y Barinas impartirán talleres de orfebrería, tarjetería y tejidos.

Por otra parte, el Día de la Afrovenezolanidad se conmemorará con la inauguración de la exposición titulada Negritud Muñequera, de la artesana Karina Rivas, en la tienda-galería ubicada en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Esta muestra contará con conversatorios y demostraciones en vivo que resaltan la importancia de la herencia africana desde la perspectiva artesanal.

20 años promoviendo la identidad

Esta semana de celebración coincide con el aniversario de la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Las tiendas de todo el país se unirán para festejar los 20 años de una institución que, desde su nacimiento, se ha dedicado a promover, difundir y comercializar la artesanía nacional, traspasando fronteras.

Para culminar la jornada, el domingo 10 de mayo, el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes (Caracas) abre sus espacios al tradicional “Mercadillo”. La actividad iniciará a las 10:00 am y se extenderá hasta las 7:00 pm, para cerrar con el concierto especial “Acordes para Mamá”.

La invitación queda abierta a todo el público para disfrutar gratuitamente de esta gran cartelera aniversaria de actividades, en la que la artesanía venezolana sigue siendo la protagonista de nuestra historia.
Para mayor información acerca de las actividades artesanales en cada uno de los territorios, visita la página web de la Fundación Red de Arte y sus plataformas digitales.

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