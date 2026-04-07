Ejecutivo Nacional designa nuevas autoridades en el Ministerio para la Cultura

En Gaceta Oficial aparecen nuevas designaciones en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Monte Ávila Editores, y diversas figuras gerenciales y directivas en el Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

Mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 43.348, con fecha 6 de abril de 2026, el Ejecutivo Nacional realizó la designación de Román Chamorro Guerra, como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), entre adscrito al MPPC.

Chamorro es cineasta, y actualmente se desempeña como representante del sector oficial en el Comité Ejecutivo del CNAC.

Entretanto, en el documento también se resuelve designar al ciudadano Elis Alberto Labrador, como Director Ejecutivo de Monte Ávila Editores Latinoamérica C.A., ente adscrito al MPPC.

Igualmente, se designa a la ciudadana Ubenjuly Kyubcenaya Escalona Díaz, como Gerente de Recursos Humanos, del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL), ente adscrito al MPPC.

Por otra parte, de acuerdo a la Gaceta Oficial N.º 43.343, con fecha de 26 de marzo de 2026, el Ejecutivo Nacional oficializó la designación de nuevas autoridades en estructuras gerenciales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

En el documento se establece el nombramiento del ciudadano Ronald José Sánchez Reyes, como Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, adscrito al Despacho del MPPC.

Sánchez se desempeña actualmente como profesor y Coordinador de Enlace de Cultura del Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA) de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez).

Asimismo, se designa a la ciudadana Yris María Villamizar González, como Directora General de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes, en calidad de Encargada, adscrita al Despacho del Viceministro de Cultura del MPPC.

Villamizar es escritora, promotora de lectura, poeta y artista plástico, actualmente desempeña funciones como gerente de Estrategias en el Centro Nacional del Libro de Venezuela (CENAL).

Estas designaciones forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de políticas públicas culturales en el país.