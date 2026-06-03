Amazonia Films distribuirá documental “Guiomar Narváez en amor sostenido”

La distribuidora estatal de cine hecho en Venezuela, Amazonia Films, formalizó la firma del contrato de distribución y exhibición del documental “Guiomar Narváez en amor sostenido”, dirigido por Jinán Al-Shereidah Narváez, hija de la reconocida pianista. La decisión se enmarca en la celebración del 20.° aniversario de esta comercializadora.

Texto y Fotos: Prensa Amazonia Films

Este acuerdo estratégico permitirá la llegada de este documental a las salas de cine comercial y circuitos alternativos del país. Con ello, se reafirma el compromiso institucional de Amazonia Films con la difusión de nuestra memoria cultural y el fortalecimiento de la identidad nacional.

El documental, que ha destacado en importantes escenarios internacionales —como el Festival Internacional de Cine Femenino de Estambul y la 30ª edición del FemiFest Guadalupe, donde obtuvo el Premio del Jurado Fémin’Îles—, se integra ahora al catálogo de la distribuidora para su estreno en Venezuela.

Esta obra fílmica rinde homenaje a la música venezolana al brindar una mirada íntima y humana a la vida de la maestra Guiomar Narváez, pianista fundamental de nuestra cultura. A través de un minucioso trabajo de investigación, la realizadora Jinán Al-Shereidah Narváez conecta la trayectoria de su madre con las figuras de cinco grandes referentes de la música nacional que recibieron el Premio Nacional de Música: Vicente Emilio Sojo, María Luisa Escobar, Inocente Carreño, Aldemaro Romero y Morela Muñoz.

Al respecto, la directora señaló que la alianza con Amazonia Films resulta fundamental para vencer los límites de la exhibición independiente. “Esta colaboración nos permite llevar la película a espacios donde, de forma autónoma, no sería posible, acercando al público venezolano una obra que exalta valores positivos y nuestra herencia musical”, expresó.

Por su parte, Vladimir Sosa Sarabia, presidente de Amazonia Films, destacó la relevancia de sumar esta pieza al catálogo de la institución: “Estamos enriqueciendo nuestra oferta cinematográfica con obras que profundizan en nuestra identidad. Venezuela es un país de documentales; es nuestro género más potente. Confiamos en que el público se sentirá identificado con esta historia amorosa y profundamente personal”.

Sosa Sarabia extendió una invitación a la comunidad nacional a acompañar este estreno. Subrayó que el éxito de esta obra contribuye a abrir caminos para que otras producciones cinematográficas venezolanas transiten con éxito su recorrido por las salas comerciales y circuitos de exhibición.

Ruta de proyecciones

“Guiomar Narváez en amor sostenido” invita al espectador a un viaje por la vida de una artista dedicada a la interpretación y promoción de nuestra música. El público interesado debe mantenerse atento a las redes sociales de la institución ( Instagram: @Amazoniafilms, TikTok: @Amazoniafilms) para conocer la ruta, fechas y salas de proyección de esta pieza esencial de nuestra cinematografía.