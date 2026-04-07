Presidenta encargada se dirigirá este miércoles al país

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Foto: Mippci

Durante un encuentro con los representantes del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, la Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que este miércoles 8 de abril se dirigirá a toda la nación. El propósito de este pronunciamiento es exponer las transformaciones necesarias que requiere el país y, fundamentalmente, establecer las bases que aseguren el bienestar y crecimiento de los niños y jóvenes, quienes representan la generación de relevo de la patria.

Texto: Prensa Presidencial

Sobre la urgencia de superar los obstáculos externos que frenan el progreso social, la Presidenta (E) Delcy Rodríguez manifestó: «Mañana yo me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria. Sé que en Venezuela uno de los consensos es rechazar las sanciones contra Venezuela, que cese ya el bloqueo económico contra Venezuela, para que Venezuela pueda respirar, pueda sanar heridas sociales».

Esta alocución oficial pretende profundizar en la transparencia informativa y en la hoja de ruta para la estabilidad económica y social. La Presidenta (E) reiteró que la construcción de un futuro próspero es una tarea impostergable que debe centrarse en la paz y en la atención directa a las necesidades del pueblo, ratificando que el diálogo con los diversos sectores es el camino para consolidar la armonía y el desarrollo nacional.

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