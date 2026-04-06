La Galería de Arte Nacional celebra 50 años como epicentro de la identidad venezolana

Con la inauguración de la exposición “Continuidad histórica, tiempos superpuestos”, la Galería de Arte Nacional (GAN) celebró este lunes 06 de abril su 50° aniversario, reafirmándose como espacio para el encuentro de las artes y la preservación de la identidad venezolana. La muestra ofrece un recorrido cronológico que abarca desde la época prehispánica hasta la contemporaneidad, permitiendo a los visitantes apreciar la evolución del arte, a través de una selecta colección de pinturas y esculturas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández y Oriana Chirinos / Fotos: Elina Tineo)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, señaló la importancia de la GAN como epicentro cultural donde convergen las artes y se mantiene viva la identidad venezolana. “La Galería de Arte Nacional es la rosa de los vientos de las artes plásticas de Venezuela. Es la que nos guía; es el norte, el sur el este y el oeste. Aquí confluye todo nuestro patrimonio, nuestra identidad. Todo se une con diferentes expresiones”.



Agregó que en este espacio se han realizado ferias del libro, festivales de música, de artesanía y se han presentado todas las manifestaciones culturales del país. “Lo que confluye en la Galería de Arte Nacional es la esencia misma de la identidad de un pueblo que está vivo”, afirmó.

Cazal destacó que las artes plásticas se insertan en procesos de transformación donde el pueblo venezolano es partícipe. “Ya los artistas transformaron los materiales en obras de arte, ahora falta que nuestro pueblo también se transforme al ver estas grandes obras que están expuestas en esta galería”, indicó.

Asimismo, agregó que la institución cumple la labor específica de ser el epicentro de la cultura plástica del país, al ser también el escenario de ferias del libro, artesanía y diversidad cultural, afirmando que “lo que confluye en la GAN es la esencia misma de la identidad de un pueblo.



Por su parte, la viceministra Mary Pemjean comentó que la GAN se ha consolidado como “un puente entre el arte de ayer y el arte de hoy” a través de obras que narran la diversad cultural del país. Aseguró que la exposición aniversario “es un tesoro que pertenece a toda la nación y da cuenta de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes soñamos ser”. Asimismo, invitó a los venezolanos a visitar el recinto y disfrutar del patrimonio del país.

El director de la GAN, Clemente Martínez, expresó que se busca “establecer un sincretismo entre lo moderno, lo contemporáneo y lo antiguo”, en un recorrido que demuestra nuestra conexión en la historia, ya que “tenemos los mismos temas y seguimos haciendo las mismas representaciones”.

Por otra parte, bajo el lema “Medio siglo en movimiento”, se reconoció la trayectoria y años de servicio de trabajadoras y trabajadores de la GAN que han invertido sus vidas a la divulgación y resguardo de las artes plásticas venezolanas, entre ellos Yusmery Cabello (28 años de servicio), Marysabel Suárez (27 años) y Zoila Ramírez (48 años), quien dedicó sus palabras a exaltar la importancia del estudio y formación en la preservación de obras.



Con el lema “Medio siglo de arte en movimiento”, la programación por los 50 años de la GAN continuará hasta agosto con una serie de muestras temáticas que explorarán el arte rupestre ancestral, la estética colonial, las expresiones de la independencia y los movimientos de vanguardia hasta llegar al arte contemporáneo. Para obtener más detalles puedes acceder a su perfil de Instagram @galeriadeartenacional_ve.



















