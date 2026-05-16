Venezuela y Colombia fortalecen cooperación cultural en Congreso Iberoamericano “Artes para la Paz”

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, sostuvo un encuentro bilateral con su homóloga colombiana, Yannai Kadamani, en el marco del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz” 2026, que se celebra en Bogotá, Colombia.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Mónica Sánchez)

Durante la jornada, ambos reafirmaron la voluntad de sus gobiernos en establecer mecanismos comunes en materia de educación artística. Asimismo, destacaron el interés mutuo por impulsar la organización de grandes eventos conjuntos y el intercambio de experiencias en torno a las diversas expresiones del arte y la cultura.

Ambas autoridades coincidieron en abordar la cultura como una herramienta transformadora, capaz de construir narrativas que reivindiquen la identidad y la memoria de los pueblos. En ese sentido, subrayaron la importancia de alcanzar acuerdos que consoliden la paz y el desarrollo integral mediante una integración binacional multidisciplinaria.

Finalmente, el encuentro ratificó que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se fundamentan en los principios del respeto, la solidaridad y la complementariedad, unidos por una historia común.