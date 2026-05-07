Gran Misión Viva Venezuela y Ministerio para la Cultura definen hoja de ruta para 2026

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Representantes de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) tuvieron un encuentro para establecer una agenda de acción conjunta que impulse la identidad nacional y las expresiones artísticas del país.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La reunión estuvo encabezada por el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, junto a los integrantes del Equipo Promotor Nacional y los viceministros de la cartera cultural, quienes expusieron los alcances de esta nueva etapa organizativa.

Saab agradeció este encuentro oportuno que sirvió para seguir trabajando en el cumplimiento de los ocho vértices del programa social: “Hemos debatido los planes para este 2026 vinculados a los ocho vértices que, de manera excepcional, condujo el presidente Nicolás Maduro y a los que la presidenta Delcy Rodríguez da una continuidad extraordinaria. Para nosotros es un compromiso cumplir con el más de medio millón de cultores y cultoras registrados”, indicó.

Señaló que esta Gran Misión abraza a todas las disciplinas artísticas venezolanas, ancestrales y contemporáneas como la danza, la música, las artes plásticas, el teatro, la literatura, las artes visuales, la arquitectura, la gastronomía y la artesanía, por nombrar algunas.

Por su parte, el ministro Cazal subrayó que “los nuevos tiempos nos imponen nuevas formas de hacer la política cultural”. En ese sentido, hizo un llamado a la construcción colectiva para consolidar políticas que surjan del trabajo entre las instituciones gubernamentales y el Poder Popular organizado en todo el territorio nacional.

Entre los puntos acordados para esta nueva etapa resaltan la salvaguardia del patrimonio y la promoción de las tradiciones venezolanas, en las que el arte y la cultura son herramientas para el encuentro.

Creada en 2024 por el presidente Nicolás Maduro, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida es un programa social adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Actualmente, cuenta con más de 500 mil cultores y cultoras inscritos, que la consolida como baluarte para el impulso y la protección de las manifestaciones culturales de raíz tradicional.

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