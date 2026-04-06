CirCriollo: El proyecto que reivindica el circo como identidad cultural venezolana

En una reciente entrevista en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, las gestoras culturales Rina Cartagna (Melek) y Ana Paula González presentaron “CirCriollo” , una ambiciosa iniciativa que busca transformar la percepción del arte circense en Venezuela, llevándolo más allá del tradicional espectáculo de carpa para consolidarlo como un movimiento de formación, identidad y alta exigencia artística.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

La conversación, conducida por la periodista Oriana Chirinos, sirvió como preámbulo para los eventos que la Red Nacional de Artes Circenses (RNAC) tiene planificados para el segundo trimestre del año, destacando el papel fundamental de las nuevas generaciones en la difusión de la cultura nacional.

Un proyecto con “Sello Hecho en Venezuela”

Ana Paula González, vocera de la RNAC, explicó que “CirCriollo” nace como una extensión natural del trabajo que la Red ha venido realizando desde su reactivación en 2024 . A diferencia de los conceptos comerciales, este proyecto apuesta por un “circo con sello hecho en Venezuela”.

>“No solamente porque nacemos en Venezuela, sino porque además le ponemos nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nuestros colores al espectáculo”, comentó González durante la entrevista.

La iniciativa no solo se limita a la pista de presentaciones, sino que abarca la formación de nuevos talentos. Actualmente, la RNAC mantiene activo un “Semillero Circense” en Caracas en colaboración con la Gran Misión Venezuela Joven, ofreciendo talleres gratuitos en cinco especialidades para jóvenes de 7 a 35 años . Además, el proyecto tiene un alcance social significativo, llevando talleres a la población penitenciaria en 10 estados del país.

Venezuela en Vuelo: El abreboca que hizo historia

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el éxito rotundo de “Venezuela en Vuelo” , una gala nacional de artes aéreas realizada el pasado 22 de marzo en el Teatro San Martín. Este evento, descrito por Melek como un “pequeño abreboca” de lo que se viene con CirCriollo, reunió a 78 jóvenes exponentes y logró romper con los esquemas tradicionales de lo que se espera ver en una función de telas o lira.

La velada incluyó desde danzas aéreas con temas como El Manduco y Pajarillo, hasta la representación de un cuento indígena llevado a las alturas. Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a los artistas Douglas Castro y George Reynoso.

Este último logró posicionar a Venezuela en el ámbito internacional al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial “Azul Fest” en Argentina . Su presentación, coreografiada con la Tonada de Luna de Simón Díaz, fue un ejemplo perfecto de la misión de la Red: exportar cultura.

“Es importante que se sepa… tenemos artistas que están en el nivel de poder ser parte de esta historia, representar a Venezuela en cualquier parte” , destacó Melek.

El “Chismecito” y los próximos eventos

La entrevista también dejó al descubierto los logros institucionales que consolidan al circo como patrimonio cultural vivo. Se anunció que el próximo 16 de abril se publicará en Gaceta Oficial una nueva premisa que declara el “Día Municipal del Circo” , un paso previo en la lucha por el reconocimiento nacional.

De cara al futuro, la Red invita al público a participar en la primera gran activación de CirCriollo. La cita es el 18 de abril en la Carpa Magic Circus (ubicada en Draculandia, Estado Carabobo). Las entradas tienen un costo de 5 dólares, y los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que promete desafiar la gravedad mientras se celebra la venezolanidad.

¿Cómo ser parte?

Las personas interesadas en formar parte de los talleres, apoyar el movimiento o seguir de cerca las próximas convenciones nacionales e internacionales de circo pueden seguir a la Red Nacional de Artes Circenses*a través de su cuenta en Instagram: @reartescircenses.