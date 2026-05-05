Caracas celebró el centenario de Humberto Orsini con arte, reflexión y música 

La música, la fotografía, la palabra escrita y la interpretación escénica se unieron para celebrar el centenario del nacimiento del insigne dramaturgo venezolano Humberto Orsini, bajo la premisa “El teatro de la humanidad con la humanidad”.



Con el título “Los 100 de Orsini”, se vivió una emotiva jornada en la plaza universitaria Hugo Chávez, adyacente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), donde autoridades y personalidades del ámbito cultural venezolano honraron la trayectoria y los aportes de una de las figuras más importantes del pensamiento escénico nacional.

“Con música cañonera se celebran los 100 años de Humberto Orsini, un hombre de calle que, junto a César Rengifo, construyó una propuesta de teatro social que va dentro de esos sainetes para que el público se divierta pensando y reflexionando sobre nuestra forma de ver la vida”, indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

Por su parte, Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), subrayó la relevancia histórica del maestro: “Humberto fue un hombre capital para el teatro venezolano, importante como escritor, dramaturgo, maestro e investigador. Es uno de los dos venezolanos que ha escrito el mensaje del Día Internacional del Teatro”.

Asimismo, la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, enfatizó la importancia de mantener viva su memoria. “Es valioso reivindicar la obra de Humberto y de todos los dramaturgos venezolanos en todo el país. Que sean las nuevas generaciones las que sigan elevando su voz y su espíritu de lucha a través del teatro”, dijo.

La agenda incluyó la inauguración de la exposición técnica y documental “Teatro vida en Orsini”, dispuesta en los Espacios Cálidos de la Unearte. Esta muestra ofrece un recorrido visual por las facetas de Orsini como dramaturgo, director y docente, permitiendo a los asistentes conectar con la profundidad de su obra.

Además, tuvo lugar un conversatorio dedicado al análisis de su pensamiento crítico y su impacto en la formación de nuevas generaciones de teatristas. El encuentro resaltó la visión humanista de Orsini, quien siempre defendió el teatro como una herramienta de transformación social y compromiso ético.

El encuentro culminó con un concierto de música cañonera que acompañó las lecturas dramatizadas de dos sainetes, interpretados por las actrices Livia Méndez, Francis Rueda, Irabé Seguías, María Brito y Eliné Figueroa, pertenecientes al elenco de la CNT.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la CNT, la Fundación Museos Nacionales y la Misión Cultura, afianza el compromiso del Estado venezolano con la promoción de la identidad cultural del país a través del reconocimiento de sus grandes referentes.

Véase también: