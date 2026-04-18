Repudian frase racista “¡Fuera la mona!” contra Delcy Rodríguez, emitida en un acto de María Corina Machado en Madrid

“¡Fuera la mona! ¡Fuera la mona!”. El grito racista del público en un acto de la dirigente María Corina Machado este sábado en la Puerta del Sol en Madrid, España, tuvo un fuerte rechazo en personas tanto del chavismo como de la oposición. El grito, dirigido en contra de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero cuya carga racista cae también sobre todas las personas de piel oscura o morena —la mayoría del país—, fue aupado desde la tarima del evento por el músico venezolano Carlos Baute, quien lo coreó y repitió. La propia Machado evitó corregir al público cuando, mientras ella hablaba, comenzaron a corear de nuevo la consigna racista.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

En el evento, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del derechista Partido Popular de España, le entregó una condecoración a Machado. Pero ambas evitaron referirse al bochornoso episodio. Los vídeos no tardaron en viralizarse y causar indignación en las redes sociales, en personas de todas las ideologías y estratos sociales.

Los hechos ocurrieron cuando Baute se dirigía al público para expresar su apoyo a la dirigente.

La gente pareció corear la frase espontáneamente, pero Baute, lejos de corregir a la multitud o corear una consigna distinta, simplemente se incorporó a ella y la cantó también. Hay que recordar que Baute contó con el fuerte rechazo de muchos venezolanos cuando, días después del bombardeo a Venezuela del pasado 3 de enero, él publicó un video en redes sociales doblando una canción en la se burlaba de lo ocurrido en el país.

El grito racista de la multitud se repitió de nuevo cuando hablaba la propia Machado en la Puerta del Sol, pero la dirigente de extrema derecha se negó a corregir a los manifestantes.

Los videos causaron gran indignación no sólo de chavistas y personas de izquierda, sino también de numerosos opositores: algunos, visiblemente preocupados. Otros, tratando de minimizar la expresión o darle poca importancia.

En esta nota dejamos una selección de mensajes tomados de la red social X, en la que periodistas, artistas, políticos y personalidades de todas las ideologías (chavistas, opositores, gente de otros países, incluso adeptos de María Corina Machado) opinan en torno al bochornoso hecho ocurrido este 18 de abril en Madrid.

El hecho es que el racismo, el fascismo y la xenofobia han sido un signo casi permanente en la derecha venezolana e internacional, reavivado en los últimos años por numerosos políticos y figuras públicas, entre ellos Donald Trump y su movimiento “MAGA”, Elon Musk (quien permitió el retorno de mensajes racistas y discriminadores en la red social X tras adquirirla en 2022), José Antonio Kast en Chile, Viktor Orbán en Hungría, Marine Le Pen y Éric Zemmour en Francia, el partido AfD en Alemania, VOX y el Partido Popular en España, o el sionismo en Israel.

Todos ellos han intentado que se vuelvan cotidianas las expresiones de odio hacia un colectivo o un grupo religioso, racial, étnico, determinada nacionalidad, orientación sexual, entre otros. No es de extrañar que numerosos adeptos de Machado coreen estas consignas, si muchos de los arriba mencionados son también sus aliados y compañeros de lucha. Machado no sólo le regaló su premio Nobel de la Paz a Trump, sino que emitió grandes elogios hacia él este viernes. “Él ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela”, dijo en una rueda de prensa.

De allí se que han vuelto cotidianas en muchas redes sociales las expresiones de odio contra afrodescendientes, latinos, asiáticos, musulmanes, venezolanos, peruanos, bolivianos, miembros de la comunidad LGBTIQ, entre muchos otros.

En numerosos países europeos se han establecido leyes en contra del racismo, en especial debido a que, en partidos de fútbol y otros eventos deportivos, algunos fanáticos y algunas barras han gritado lemas racistas contra jugadores afrodescendientes.

En España existe la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe expresamente la introducción, exhibición o elaboración de pancartas, banderas o símbolos con mensajes que insulten a personas por su origen racial, étnico, religión, orientación sexual, etc. Permite la expulsión y sanción de quienes incurran en conductas racistas o intolerantes e incluso la persona que incurra en estos hechos puede ser demandada usando leyes contra el odio.

En Venezuela existe desde 2021 la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que tiene por objeto establecer los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones.

Se dice que en Venezuela el racismo no es tan fuerte como en otros países. El hecho, sin embargo, es que en los barrios y sectores populares venezolanos la enorme mayoría de la población es morena o afrodescendiente, mientras que en las zonas de clase media y alta la mayoría de sus habitantes son de piel clara y ascendencia europea, todo esto producto de la colonia, la conquista, la esclavitud, las olas migratorias y otros hechos que forman parte de nuestra Historia bajo el capitalismo.

A continuación, más mensajes en la red social X: