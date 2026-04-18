Caracas celebró el Día Mundial del Circo con extensa jornada artística

Caracas vivió una jornada maravillosa en la que el asombro y la disciplina se adueñaron de la ciudad para celebrar el Día Mundial del Circo. Durante casi siete horas de funciones ininterrumpidas, la plaza de Los Museos, en Bellas Artes, y demás espacios aledaños se transformaron en un escenario vibrante donde la técnica y la pasión demostraron que las artes circenses en Venezuela atraviesan un momento de esplendor histórico.

Texto: Prensa FMC (Luis Rebolledo / Fotos: Óscar Aarón)

La celebración fue un despliegue de destreza física, enriquecida por diversas actividades formativas que permitieron al público y a los nuevos talentos acercarse a los secretos de este oficio milenario, consolidando un espacio de aprendizaje y convivencia que superó todas las expectativas.

A las 11:00 a.m. bajo la majestuosa carpa instalada en el parque Los Caobos, una gran gala circense dejó constancia del alto nivel profesional de nuestros artistas. Más tarde, la alegría se desbordó en la plaza de Los Museos con un multitudinario pasacalle que llenó de colores y música el corazón cultural de la capital.

En cada una de estas paradas, las agrupaciones participantes: Tándem, Circo Miranda, Nuevo Circo de Karakare, Circo Nacional de Venezuela, Red de Artes Circenses, Circo Nosotros Mismos, Semillero Circense, Corazón Circense, Melek Art, Fonix, Assuan, Artextremoccs, Circo Karibe, Ecléptico y Yogui, hicieron lo propio para honrar la fecha y entregaron impecables actuaciones que fueron aplaudidas por un público entregado.

Hoy, se celebró la magia y la tenacidad de una comunidad que en Venezuela ha sabido transformar el riesgo en poesía y la dificultad en una pirueta perfecta.

Al cierre del evento, quedó claro que el Día Mundial del Circo en Caracas fue mucho más que una efeméride; fue la reafirmación de un compromiso con la belleza y la esperanza. Con el eco de los aplausos aún resonando para el gremio circense venezolano que se proyecta hacia el futuro con la satisfacción del deber cumplido.