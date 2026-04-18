MinCultura entregó donación de instrumentos en Barlovento para fortalecer formación de semilleros musicales 

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) realizó este sábado una donación de cuatros al Complejo Cultural de Barlovento, ubicado en el municipio Acevedo del estado Miranda, con el objetivo de impulsar la formación musical de los niños, niñas y jóvenes de la institución.

Prensa MPPC (Claudia Hernández / Fotos: Mónica Sánchez)

El acto estuvo encabezado por el ministro Raúl Cazal, quien resaltó que la cultura es un proceso colectivo que nace del pueblo y se multiplica a través de sus tradiciones. Asimismo, hizo énfasis en la labor de registrar los saberes populares en los libros para que la memoria del pueblo quede plasmada para la posteridad.

“Nuestra memoria hay que escribirla y hay que leerla, porque ahí se va a encontrar siempre todo registrado para todos y todas”, afirmó Cazal.

El titular de Cultura recordó que hoy se cumplen 40 años del fallecimiento del guitarrista Antonio Lauro, quien fue homenajeado por el MPPC. “Cuando los veo tocar, interpretar cosas que tienen que ver con su esencia, con su pueblo, con su herencia, veo que Antonio Lauro no aró en el mar porque ahí está buena parte de nuestra alma nacional que es múltiple y diversa”, expresó.

Además, indicó que el acceso a la formación artística es una muestra de un pueblo organizado “que está trabajando, disfrutando y tiene un futuro por delante con los niños y niñas que están ocupados en ser felices y en tener una vida digna”.

Por su parte, Benito Yrady, presidente del Centro para la Diversidad Cultural, destacó la importancia de de respetar la políticas y formas de organización de cada región del territorio nacional. “La cultura, vista como la suma de procesos regionales y subregionales, es lo que permite que haya un sentido de pertenencia a un país”, puntualizó.

En ese sentido, Mariam Martínez, secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Gobernación de Miranda, celebró que el Complejo Cultural sea un punto de encuentro para artesanos, intelectuales, escritores y músicos. “Este espacio nos convoca todos”, aseguró.

Finalmente, Juan Ramón Ojeda, coordinador del Centro de Formación Cultural Armando Reverón y promotor cultural, resaltó el impacto positivo que tendrá este donativo en el desarrollo pedagógico de los estudiantes.

Esta iniciativa del MPPC forma parte de las políticas de Estado venezolano para promover la identidad venezolana, a través de la formación cultural en las comunidades del país.