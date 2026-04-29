Delcy Rodríguez lideró la firma de un Memorándum de Entendimiento con la empresa británica BP

Este miércoles 29 de abril, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la firma de un Memorándum de Entendimiento con la empresa británica British Petroleum (BP), como parte de la estrategia de reactivación energética del gobierno venezolano.

Texto: Prensa Presidencial

Este movimiento se centra en la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en áreas geográficas en costas afuera.

Delcy Rodríguez con British Petroleum (BP), firma de acuerdos, 29 de abril de 2026

Todas estas acciones se ejecutan bajo la reciente Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026; la cual busca incentivar la inversión privada y extranjera permitiendo un mayor control operativo y comercial a las empresas licenciatarias.

En contexto, British Petroleum, conocida actualmente de forma oficial simplemente como BP, es una de las empresas de energía más grandes e influyentes del mundo, y de las que produce millones de barriles de petróleo equivalente por día.

BP es un gigante energético que actualmente navega el complejo equilibrio entre mantener la seguridad energética global mediante el petróleo y el gas, y la influencia internacional por migrar hacia fuentes de energía más limpias.

Por otra parte, entre los presentes en esta actividad estuvieron por parte del gobierno venezolano: Paula Henao, ministra del Poder Popular para Hidrocarburos; Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte; y Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Mientras que en representación de la empresa británica (BP), estuvo David Campbell, director de la empresa, y William Lin, vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía Baja en Carbono.