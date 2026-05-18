Venezuela exige a Trinidad y Tobago asumir responsabilidad por derrame de hidrocarburos que afecta el oriente del país

El Gobierno Bolivariano, a través del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, emitió este lunes un contundente pronunciamiento para exigir al Estado de Trinidad y Tobago la inmediata responsabilización y el resarcimiento de los daños ecológicos y económicos generados por un derrame de hidrocarburos ocurrido en aguas de la vecina nación, cuyos efectos ya afectan gravemente las costas venezolanas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / MPPRE – Prensa Nacional / Imágenes: MPPRE – Redes Sociales

En una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre” en Caracas, Gil estuvo acompañado por los ministros Freddy Ñáñez (Ecosocialismo) y Juan Carlos Loyo (Pesca y Acuicultura), así como representantes técnicos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), evidenciando la magnitud de la emergencia y la coordinación del Estado para mitigar los impactos .

Falta de notificación viola normativas internacionales

El principal reclamo de la diplomacia venezolana se centra en la violación flagrante de las normativas internacionales por parte de Puerto España. Según denunció el canciller Yván Gil, a pesar de que los sistemas de monitoreo satelital y presencial de Venezuela detectaron la mancha de crudo desde finales del mes de abril, las autoridades de Trinidad y Tobago no emitieron ninguna notificación oficial al respecto.

“El día 9 de mayo emitimos un comunicado expresando nuestra profunda preocupación. Habiendo transcurrido más de una semana desde los primeros reportes de este derrame, no habíamos sido notificados ni informados por las autoridades de Trinidad y Tobago. Esto es sumamente grave, no solo por la ocurrencia del siniestro, sino por la falta de información que el gobierno generador está obligado a entregar según los convenios internacionales”, sentenció Gil .

El canciller enfatizó que hasta la fecha se desconoce la magnitud real del desastre, el volumen exacto del crudo vertido y el tipo específico de hidrocarburo que está contaminando los ecosistemas marinos. Esta falta de transparencia, argumentó, impide la correcta aplicación de protocolos de mitigación y aumenta el riesgo para la salud pública y la biodiversidad .

Evidencia satelital confirma origen trinitense

Para respaldar la exigencia formal, el Ministro de Relaciones Exteriores presentó a los medios de comunicación imágenes satelitales obtenidas por el Estado venezolano. Las capturas muestran con claridad la trayectoria de la “pluma de hidrocarburo” que se desprende desde instalaciones o zonas petroleras ubicadas en la isla de Trinidad, desplazándose hacia el oeste e impactando directamente en el Golfo de Paria y las costas del estado Sucre .

“Tenemos las imágenes que corroboran que el crudo tiene evidentemente su punto de salida desde la isla de Trinidad. No estamos especulando; tenemos la certeza técnica del origen de este desastre ecológico”, afirmó el diplomático .

Impacto ambiental y social: un desastre en números

Mientras Trinidad y Tobago ha declarado que aplicaron dispersantes químicos que “desintegraron eficazmente” el hidrocarburo, la realidad en las costas venezolanas es dramáticamente diferente. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, activó de inmediato un plan de contingencia nacional, logrando hasta ahora la recolección de más de 12 toneladas de crudo en las playas y manglares venezolanos .

Sin embargo, los daños ya son cuantiosos y alarmantes:

Parques Nacionales en Riesgo: Al menos cuatro parques nacionales ubicados en la región de Paria están bajo amenaza directa, así como 12 humedales de alta sensibilidad ecológica .

Afectación a la Biodiversidad: Se estima que más de 140 especies marinas y pesqueras se han visto comprometidas por la mancha de crudo, incluyendo moluscos, crustáceos y peces de alto valor comercial .

Crisis Humanitaria: La actividad pesquera, sustento de cientos de familias en el oriente del país, se ha paralizado. Un total de 500 pescadores han sido directamente afectados, enfrentando limitaciones operacionales de sus flotas y la imposibilidad de comercializar sus productos, lo que genera una grave afectación a la seguridad alimentaria y la economía local .

Respuesta venezolana y exigencias formales

A pesar de la falta de colaboración internacional, el ministro Gil detalló que el contingente venezolano, coordinado por la Presidencia, ha logrado contener aproximadamente el 70% del área impactada en territorio nacional. Equipos del Ministerio de Ecosocialismo, INEA, PDVSA y la FANB continúan desplegados en las zonas críticas realizando labores de limpieza y análisis químico de los residuos .

“Estamos trabajando sin la información que por derecho nos corresponde, pero no vamos a permitir que esto quede impune. Venezuela exige la inmediata indemnización por el impacto ambiental, la afectación a nuestro ecosistema y el daño a nuestra economía”, declaró Gil .

El canciller anunció que ya se ha enviado un reporte técnico detallado al gobierno de la Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar, en el que se documentan las pérdidas y se reitera la obligación de asumir los costos totales de la mitigación, así como la reparación a las comunidades afectadas .

Antecedentes y relaciones tensas

Este incidente ha reavivado las tensiones entre ambos territorios, separados por apenas decenas de kilómetros. No es la primera vez que un derrame proveniente de la isla anglófona afecta aguas venezolanas; en 2024, el naufragio de un buque petrolero ya había causado una situación similar .

Sin embargo, el contexto político actual agrava la percepción de la falta de cooperación. La administración de Persad-Bissessar, de línea dura en materia migratoria y estrechamente alineada con los Estados Unidos ha mantenido un hermetismo que Venezuela califica de “imperdonable” ante una catástrofe ecológica de esta magnitud .

“Venezuela reafirma su compromiso con la protección del ambiente y la aplicación irrestricta del Derecho Internacional. No toleraremos que se atente contra nuestra soberanía ambiental. Exigimos al gobierno de Trinidad y Tobago que asuma su responsabilidad”, concluyó el canciller Yván Gil