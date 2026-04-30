Delcy Rodríguez conmina a Trump y a gobiernos europeos cesar bloqueo a Venezuela

Una vez más la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump, el cese completo del bloqueo contra Venezuela, un llamado que por primera vez extiende en el marco de la Peregrinación Nacional, a los gobiernos europeos.



«Pido al presidente Donald Trump, pido a los gobiernos europeos, el cese completo del bloqueo contra Venezuela; que no quede vigente ni una sola sanción», expresó desde el Teatro de la Opera, ubicado en Maracay, capital del estado Aragua.

Incluyendo su llamado de este miércoles 29 de abril, la presidenta encargada ha sido incisiva en sus exhortaciones al mandatario yanqui, Donald Trump, a que levante las sanciones que EEUU mantiene contra Venezuela desde 2015.

Delcy Rodríguez en el Teatro de la Ópera de Maracay, encuentro en peregrinación contra sanciones

Durante el encuentro este miércoles 29 de abril con diversos sectores de la sociedad aragüeña, remarcó una vez más que las sanciones la padecen los niños y niñas de Venezuela, los jóvenes, los adultos, los abuelos y abuelas. «El impacto intergeneracional en millones de niños, en millones de adultos mayores, que son nuestros sectores más vulnerables, es incontable».

Rodríguez, quien previamente lideró una caravana que recorrió diversas rutas del estado Aragua, en el marco de la Peregrinación Nacional que inició el domingo 19 de abril y que tiene como fin exigir el levantamiento de las Medidas Coercitivas Unilaterales, que desde marzo de 2015 mantiene EEUU contra Venezuela, resaltó que la nación vive un «bloqueo como nunca antes vio nuestra República. Más de mil 81 sanciones pesan sobre nuestra economía, asfixia financiera».

Más adelante remarcó que todo el pueblo ha sido víctima del bloqueo.

“Sé lo que han pasado los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, en el marco de un país bloqueado. Sé que sus recursos han estado mermados y disminuidos, como han estado mermados los recursos y los ingresos de los trabajadores de un país cuyos ingresos cayeron un 99 %”, puntualizó.

«Por eso digo, no tengo que echarle cuento a nadie, porque aquí cada venezolano, cada venezolana, ha sido víctima del bloqueo y de las sanciones. Y por eso hoy marchamos unidos, por eso hoy oramos unidos. Le pedimos a Dios, también. Cantamos unidos por el cese de las sanciones», agregó.

Más adelante relató una anécdota, que el día anterior contó en Carabobo el fundador de la empresa Ridery, Gerson Gómez.

«Ayer escuché muy detenidamente la experiencia de un emprendedor venezolano, de un emprendedor exitoso, el de Ridery, Gerson; él está en el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, y él contaba que yendo a eventos internacionales con inversionistas, se iba a tomar fotos y cuando le preguntaban: «¿De dónde vienes?», él decía «De Venezuela», y le decían: «No me puedo tomar una foto contigo, por las sanciones» (…) Esa es una realidad; como esa hay millones de experiencias de lo que ha significado más de una década de bloqueo económico, financiero, comercial contra Venezuela», describió.

Manejo de recursos transparente

Una vez más la jefa de Estado encargada destacó que los manejos de recursos que ingresen al país serán transparentes. En ese sentido recordó que en enero de este año anunció la creación de dos (2) fondos soberanos, que «además cuentan con una plataforma tecnológica donde cualquier ciudadano, ciudadana, tiene acceso a la información sobre los recursos».

En ese contexto, refiriéndose a mejoras que ya se vienen aplicando, recordó que en marzo «aumentaron un poco» los ingresos de los trabajadores, trabajadoras. Se refería al incrementó que fue hecho al Bono contra la Guerra Económica que reciben a través del Sistema Patria, los empleados de la Administración Pública; así como de los pensionados, pensionadas, jubilados y jubiladas. Rememoró que esa acción se pudo ejecutar gracias a una venta extraordinaria que hizo el gobierno nacional de full oil. «Lo registramos en la plataforma y dijimos esto es para pagar un aumento para los trabajadores. Ese es el camino, rendimiento transparente, que la rendición de cuentas sea transparente y sea de acceso de cualquier ciudadano y ciudadana».

Recuperación con esfuerzo propio

En su discurso, la mandataria encargada también resaltó que el pueblo venezolano y el gobierno nacional, han salido adelante en medio del bloqueo, lo que demuestra la grandeza de todos los sectores del país.

En ese sentido destacó que en los últimos cinco (5) años, Venezuela ha venido recuperando su economía con esfuerzo propio, «lo cual demuestra aún más el esfuerzo extraordinario, titánico, monumental, que hacen los trabajadores, trabajadoras, empresarios, campesinos, pescadores, economía comunal, emprendedores».

«Es un esfuerzo extraordinario que no se puede comparar con ningún otro un país que sea víctima de bloqueo; y sin embargo ahí estamos nosotros galopando con nuestros indicadores económicos, demostrando que a pesar de ello tenemos liderazgo en crecimiento en nuestra región, en Suramérica; ¿y qué está diciendo ese número?, está diciendo lo grande que es el pueblo de Venezuela», agregó.

Dejar el rencor que envenena el alma

Apelando a la grandeza del pueblo venezolano, Rodríguez llamó a dejar a un lado el rencor, las diferencias, el odio, para avanzar en la construcción de una Venezuela más próspera.

«(…) Apelo a que dejemos el rencor que envenena el alma; cuando el rencor se empoza, y aquí yo le hablo a todas las iglesias, cuando el rencor se empoza y se apodera de nuestros corazones y del alma, termina un ser humano envenenado. Quiero curar el rencor en Venezuela, que no haya más odio, más intolerancia (…)», manifestó.

Exhortó a aceptar y respetar a quienes piensen distinto, porque «la diversidad de todo tipo es un derecho humano, es un derecho que tiene una persona a pensar diferente (…) Regalarle una sonrisa al que piensa distinto a ti, al que tiene una orientación sexual distinta a la tuya, al que tiene una fe distinta a la tuya; le puedes regalar una sonrisa y le puedes devolver un saludo».

Recordó que en Venezuela «muchos sectores movidos por el odio y por la intolerancia sembraron violencia política». Destacó que Aragua fue uno de los estados que fue víctima de esos hechos.

Complementó la idea señalando que «esa violencia política no nos llevó a nada bueno, nos llevó a un 3 de enero, donde Venezuela por primera vez en su historia fue bombardeada por una potencia nuclear».

La unión de un pueblo evita que caigan los misiles

Tras referirse a los bombardeos imperiales del 3 de enero, reiteró que Venezuela decidió resolver las diferencias por la vía diplomática.

Expresó más adelante que «la unión de un pueblo evita que caigan los misiles, la unión de un pueblo evita las agresiones externas, y eso es a lo que yo apelo del pueblo de Venezuela».

Complementó la idea, pidiendo «desde su modesta humanidad, pero con un corazón y un alma abierta para todos y todas», que haya entendimiento con factores de oposición, o adversos, y destacó que no pueden ser considerados como enemigos.

En ese marco, la mandataria encargada se refirió a la doctrina militar y política del Libertador Simón Bolívar.

“Bolívar definió muy bien en su doctrina quiénes eran nuestros adversarios históricos y señaló al imperialismo como un adversario histórico, pero tuvo un debate de altura con James Monroe en su época y de allí se derivaron las dos grandes corrientes; el monroísmo y el bolivarianismo, que hoy están vigentes; esa es la verdad, hoy están vigentes”, expresó.

En este sentido, señaló que los venezolanos “tenemos una deuda histórica, que es la resolución de una controversia que data de hace más de dos siglos, pero que nos permitirá consolidar el camino de la soberanía, de la independencia y de la libertad que tanto nos costó, que tanto le costó a nuestro pueblo hace más de 200 años y no estamos dispuestos a renunciar; estamos dispuestos sí a batallar y a luchar por esta segunda independencia”.

«Nos tocó y qué honor, jóvenes, que seamos nosotros quienes tengamos el honor de reivindicar el legado de nuestros Libertadores; qué honor que nosotros podamos reivindicar el Samán de Güere; qué honor que nosotros podamos reivindicar nuestras raíces mas profundas, que nos dan identidad cultural como pueblo», agregó.

Un mensaje de reencuentro y de paz

Destacó además que la peregrinación nacional que ya ha recorrido toda Venezuela, «ha llevado un mensaje extraordinario para el encuentro entre los venezolanos y venezolanas. El mensaje es de convivencia; hay que convivir en paz, en tranquilidad, hay que ejercer el derecho legítimo y genuino a la diversidad. Sí se puede ser diverso, y que eso nos permita el reconocimiento del otro, es una condición humana».

Dijo que en medio del bloqueo se ha podido garantizar salud, educación, alimentación, vivienda, «pero hace falta más, hace falta mejorar, mucho». De inmediato indicó que en el avance en ese camino, se debe estar unido como pueblo.

Luego de contar que siendo estudiante recorría el Parque Nacional Henri Pittier, las playas aragüeñas, y conocía el cacao de Chuao, señaló que «nosotros tenemos que recuperar esa senda del desarrollo de la industria de Aragua, de la producción agrícola, pecuaria, avícola, pesquera, acuícola, tenemos que recuperar ese camino, para el bienestar de nuestro pueblo».

Acuerdos con petroleras en el marco de la cooperación y el respeto

Hizo alusión a los acuerdos petroleros suscritos entre Venezuela y empresas europeas en las últimas 48 horas.

«Ayer firmamos un acuerdo histórico con una empresa petrolera europea, italiana, con ENI, va a marcar un hito histórico en la producción petrolera de Venezuela. Y hoy firmamos con British Petroleum, regresa a Venezuela», expuso.

«Queremos que regresen en el camino de la cooperación, en el camino del respeto que se le debe a Venezuela, en el camino del entendimiento. Y hoy firmamos un acuerdo para producción de gas costa afuera. Y que ese beneficio sea para nuestro pueblo. Y que el pueblo venezolano participe del desarrollo a través de los consejos comunales, de las comunas, con la participación de los alcaldes, de las alcaldesas, (…) de los gobernadores y las gobernadoras», complementó.

Para finalizar su intervención, insistió en la importancia que todos los sectores del gobierno nacional, locales, regionales, municipales, «nos entendamos, nos coordinemos, para el beneficio del pueblo. Ese es el camino para Venezuela y es al que estamos llamando en la peregrinación».