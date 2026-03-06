Venezuela y Shell consolidan cooperación para el desarrollo de petróleo y gas

Este jueves, la presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó la firma de un Acuerdo Marco entre la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y la empresa Shell Venezuela S.A., con el objetivo de determinar y desarrollar importantes oportunidades en el sector de hidrocarburos en el país.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

El convenio se centra específicamente en el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Piritual, ubicadas en la División Punta de Mata (Monagas), bajo los parámetros de la Ley de Hidrocarburos.

Delcy Rodríguez firma acuerdos con Shell, 5 de marzo de 2026

Durante el acto, Rodríguez destacó que estos acuerdos dan vida a nuevos modelos de negocios que permiten sinergias entre el Estado y empresas internacionales de trayectoria histórica en el país. La mandataria encargada subrayó que esta firma representa un paso firme hacia la estabilidad energética y el aprovechamiento soberano de los recursos naturales para el beneficio nacional.

Por otra parte, Rodríguez señaló que la integración de empresas venezolanas en estos proyectos de gran escala garantiza la creación de empleos dignos y el desarrollo de mano de obra calificada. «Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional».

Desde la sede de Pdvsa La Campiña, la jefa de Estado encargada vinculó el éxito de las nuevas firmas petroleras con la recuperación del bienestar social, asegurando que estos proyectos se traducirán en mayores oportunidades para la juventud.

Rodríguez hizo un llamado enfático a los ciudadanos que emigraron por razones económicas para que regresen a la patria y se sumen al proceso de reconstrucción económica que atraviesa la Nación. «Aquí hay un Gobierno -Secretario- que no va a descansar para traer felicidad al pueblo de Venezuela», puntualizó la presidenta encargada, al reiterar que la reactivación de la industria energética es la clave para ofrecer perspectivas económicas sólidas.

El Ejecutivo proyecta que estas inversiones dinamicen el mercado laboral interno y fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores.