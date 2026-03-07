SAPI e IAEM impulsan la protección legal de la creación cultural con jornada de registro de obras

Una exitosa jornada de registro de derechos de autor se realizó este jueves 05 de marzo en el salón Viva Venezuela del Instituto para las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), donde acudieron más de 170 creadores de diversas disciplinas. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) fue el ente encargado de ejecutar la jornada brindando apoyo y asesoría para el registro de obras.

Prensa IAEM (Texto: Oscar Morffes / Fotos: Iván Ramírez / Flor Perozo)

En esta ocasión, se dieron cita pintores, escritores, poetas, diseñadores, artesanos, músicos y compositores, quienes pudieron formalizar la protección de sus piezas bajo el amparo de las leyes de propiedad intelectual vigentes.

La actividad tuvo una numerosa participación y se prevé replicar este modelo en diversos estados y municipios del país. Las jornadas tienen como finalidad empoderar los cultores y cultoras de la patria, siendo el registro un paso fundamental para la difusión, comercialización y protección de las creaciones artísticas.

El cultor William Palacio, manifestó su agradecimiento por la atención recibida. “La atención es de primera, buena información, buena estrategia para uno, el oyente, el público… Estoy feliz porque con esta jornada logré registrar muchas obras que tenía guardadas. Allí tengo un buen soporte, para seguir aportando a mi país. Necesitamos promover aún más nuestra cultura”, expresó.

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales invita a artistas, investigadores y cultores a registrar y proteger sus creaciones. Para conocer los requisitos y próximas fechas de jornadas, los interesados pueden consultar el portal oficial https://sapi.gob.ve/.